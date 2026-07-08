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Головна Новини дня У Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

У Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 18:22
Крейденко заявив про критичний стан інфраструктури на кордоні з Молдовою
Нардеп Володимир Крейденко. Фото: кадр із відео

Інфраструктура на українсько-молдовському кордоні перебуває у незадовільному стані та потребує модернізації. Попри наявність фінансування, умови на окремих пунктах пропуску залишаються далекими від європейських стандартів. Через це, на думку народних депутатів, страждають як громадяни, так і працівники служб.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко під час круглого столу на тему "Нова податкова практика щодо лізингу повітряних суден, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Крейденко заявив про критичний стан інфраструктури на кордоні з Молдовою

Крейденко розповів, що нещодавно відвідав пункти пропуску на кордоні з Молдовою в Одеській та Вінницькій областях і залишився незадоволений побаченим.

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"Просто жахіття, неможливо це. Розбиті дороги, прикордонники й митники працюють у таких умовах, що просто соромно", — заявив він.

За словами нардепа, на багатьох пунктах пропуску відсутня базова інфраструктура для людей.

"Ні туалетів, ні руки помити, ні щось купити — абсолютно нічого. Просто ніякої інфраструктури", — сказав Крейденко.

Він наголосив, що така ситуація негативно впливає на імідж України та свідчить про необхідність якнайшвидшої модернізації прикордонної інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE, під час круглого столу Крейденко розповів, що в Україні цивільні аеропорти можуть запрацювати ще під час війни. Йдеться про західні області. Водночас він наголосив, що урядова робоча група досі не презентувала жодних конкретних напрацювань щодо цього.

Також Новини.LIVE повідомляли, що запуск авіасполучення після відкриття повітряного простору вимагатиме значних витрат, насамперед через дороге страхування. Попри війну, у 2025 році українські авіакомпанії перерахували до бюджету понад 10 млрд грн податків.

Молдова кордон інфраструктура
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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