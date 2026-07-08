В Україні можуть відкрити небо ще до завершення війни

Нардеп Володимир Крейденко. Фото: кадр із відео

В Україні розглядають можливість відновлення цивільного авіасполучення ще до завершення війни. Водночас уряд поки не представив конкретної дорожньої карти відкриття повітряного простору. Першими могли б запрацювати аеропорти у західних регіонах.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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За словами нардепа, відновлення польотів під час дії воєнного стану є цілком реальним.

"Безумовно, можливо. Для цього треба сісти всім представникам виконавчої влади, військовим, експертам, зважити досвід країн, які мають постійні конфлікти, і адаптувати його до українських викликів", — сказав Крейденко.

Він припустив, що першими могли б запрацювати аеропорти у західних регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді чи Мукачеві.

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Водночас парламентар заявив, що урядова робоча група, створена ще у березні, досі не презентувала жодних конкретних напрацювань.

"Суспільство має розуміти, коли запрацює авіаційна галузь і коли українці зможуть користуватися авіасполученням", — наголосив він.

Крейденко додав, що після ухвалення необхідних рішень та забезпечення безпекових умов запуск цивільної авіації може зайняти від трьох до п'яти місяців.

Як писали Новини.LIVE, перші польоти можуть коштувати дорого. Причина: висока вартість стахування. Українська авіагалузь сплатила за 2025 рік понад 10 млрд грн податків.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно на Хмельниччині стала авіакатастрофа. Там розбився винищувач МіГ-29. Спершу було чутно звук літака, а згодом — гучний вибух.