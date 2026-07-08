В Украине могут открыть воздушное пространство ещё до окончания войны

Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко. Фото: кадр из видео

В Украине рассматривают возможность возобновления гражданского авиасообщения ещё до окончания войны. В то же время правительство пока не представило конкретной "дорожной карты" открытия воздушного пространства. Первыми могли бы начать работу аэропорты в западных регионах.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

В Раде раскритиковали отсутствие "дорожной карты" для открытия воздушного пространства

По словам нардепа, возобновление полётов во время действия военного положения вполне реально.

"Безусловно, это возможно. Для этого нужно собрать всех представителей исполнительной власти, военных, экспертов, проанализировать опыт стран, в которых происходят постоянные конфликты, и адаптировать его к украинским реалиям", — сказал Крейденко.

Он предположил, что первыми могли бы заработать аэропорты в западных регионах, в частности во Львове, Ужгороде или Мукачево.

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В то же время парламентарий заявил, что правительственная рабочая группа, созданная еще в марте, до сих пор не представила никаких конкретных наработок.

"Общество должно понимать, когда возобновит работу авиационная отрасль и когда украинцы смогут пользоваться авиасообщением", — подчеркнул он.

Крейденко добавил, что после принятия необходимых решений и обеспечения условий безопасности запуск гражданской авиации может занять от трех до пяти месяцев.

Как писали Новини.LIVE, первые полёты могут обойтись дорого. Причина — высокая стоимость страхования. Украинская авиационная отрасль уплатила за 2025 год более 10 млрд грн налогов.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. Там разбился истребитель МиГ-29 . Сначала был слышен звук самолета, а затем — громкий взрыв.