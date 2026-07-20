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Главная Новости дня В Прикарпатье молния попала в дом и ударила 17-летнюю девушку

В Прикарпатье молния попала в дом и ударила 17-летнюю девушку

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 12:30
В Ивано-Франковской области молния поразила ребенка в доме
Ребенок попал в больницу после удара молнии. Фото: ТСН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Косовском районе Ивано-Франковской области молния поразила 17-летнюю девушку. Инцидент произошел 19 июля, когда она находилась дома во время грозы. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ее состояние оценивается как стабильное.

Об этом "Суспільному" сообщил директор Косовской центральной районной больницы Иван Фазан, передает Новини.LIVE.

Девушку госпитализировали в реанимацию после удара молнии

По словам директора, девочка проживает в селе Тюдив Кутской общины. Ранее она жила в Гуляйполе Запорожской области, однако из-за войны переехала в Прикарпатье.

Как рассказала сама пострадавшая, во время грозы она находилась в доме, где осталось открытым окно. Именно через него, по ее словам, молния попала внутрь помещения и поразила ее.

"Во время грозы ребенок находился в доме, где было открыто окно. Она рассказала, что в окно залетела молния и поразила ее. Пациентку госпитализировали. Девочка находится в реанимации. Состояние девочки стабильное, продолжается дополнительное обследование", — сообщил Иван Фазан.

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Он также призвал не медлить с обращением к врачам в случае поражения молнией, ведь даже при отсутствии видимых тяжелых травм такие случаи требуют немедленного обследования и медицинской помощи.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня на Волыни от удара молнии пострадали люди. Инцидент произошел вблизи водоема. Семь человек сразу потеряли сознание.

Также Новини.LIVE сообщали, что сегодня в Украине ожидаются ливни, грозы, град и шквалы. В большинстве областей Украины объявлен уровень опасности.

Ивано-Франковская область ребенок молния
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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