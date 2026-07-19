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Главная Новости дня Часть Украины накроют сильные осадки: где завтра ожидается непогода

Часть Украины накроют сильные осадки: где завтра ожидается непогода

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 23:54
Прогноз погоды в Украине на завтра 20 июля
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 20 июля, ожидается облачная с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и шквалы. В связи с непогодой в некоторых областях объявлена опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 20 июля

В Укргидрометцентре отметили, что в Украине, кроме востока и юго-востока, ожидаются умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы, днём в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня
Погода в Украине 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16...+21 °C, днем +25...+30 °C, на юге и востоке до +33 °C, а в западных областях +22...+27 °C.

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В связи с ухудшением погодных условий в нескольких областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Україні 20 липня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

А по данным Meteorpog, 20 июля погодные условия будет определять атмосферный фронт — в западных, северных и центральных регионах ожидаются дожди с грозами.

Прогноз погоди в Україні на завтра 20 липня
Погода в Украине 20 июля. Фото: Meteoprog

В дневные часы местами возможны град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

В то же время в юго-восточной части страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать южного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, днем на западе +20...+26 °С, в других областях +26...+31 °С, а на востоке и юге поднимется до +30...+35 °С.

Как писали Новини.LIVE, во время аномальной июньской жары во французском регионе Иль-де-Франс в течение одной недели умерли почти 3 тысячи человек. Большинство жертв — люди в возрасте старше 65 лет.

Также мы рассказывали, когда ожидать мощных магнитных бурь в конце июля. Солнце находится в фазе повышенной активности своего 25-го цикла.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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