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Головна Новини дня Частину України накриють потужні опади: де завтра очікувати на негоду

Частину України накриють потужні опади: де завтра очікувати на негоду

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 23:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 липня
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 20 липня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують зливи, грози, град та шквали. Внаслідок негоди в деяких областях оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня

В Укргідрометцентрі зазначили, що в Україні, крім сходу та південного сходу, помірні, а у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня
Погода в Україні 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +16...+21 °C, вдень +25...+30 °C, на півдні та сході до +33 °C, а у західних областях +22...+27 °C.

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Внаслідок погіршення погодних умов у декількох областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погода в Україні 20 липня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

А за даними Meteorpog, 20 липня погодні умови визначатиме атмосферний фронт — у західних, північних і центральних регіонах очікуються дощі з грозами.

Прогноз погоди в Україні на завтра 20 липня
Погода в Україні 20 липня. Фото: Meteoprog

У денні години подекуди можливі град і пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Водночас у південно-східній частині країни істотних опадів не прогнозують. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +14...+20 °С, вдень на заході +20...+26 °С, в інших областях +26...+31 °С, а на сході та півдні підніметься до +30...+35 °С.

Як писали Новини.LIVE, під час аномальної червневої спеки у французькому регіоні Іль-де-Франс протягом одного тижня померли майже 3 тисячі людей. Більшість жертв — особи віком понад 65 років. 

Також ми розповідали, коли очікувати на потужні магнітні бурі наприкінці липня. Сонце перебуває у фазі підвищеної активності свого 25-го циклу.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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