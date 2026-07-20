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Головна Новини дня На Прикарпатті блискавка влетіла у будинок і вдарила 17-річну дівчину

На Прикарпатті блискавка влетіла у будинок і вдарила 17-річну дівчину

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 12:30
В Івано-Франківській області дитину в хаті вразула блискавка
Дитина потрапила до лікарні після ураження блискавкою. Фото: ТСН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У Косівському районі Івано-Франківської області блискавка травмувала 17-річну дівчину. Інцидент стався 19 липня, коли вона перебувала вдома під час грози. Постраждалу госпіталізували до реанімації, її стан оцінюють як стабільний.

Про це "Суспільному" повідомив директор Косівської центральної районної лікарні Іван Фазан, передає Новини.LIVE.

Дівчину госпіталізували до реанімації після удару блискавки

За словами директора, дівчина проживає у селі Тюдів Кутської громади. Раніше вона мешкала в Гуляйполі Запорізької області, однак через війну переїхала на Прикарпаття.

Як розповіла сама потерпіла, під час грози вона була в будинку, де залишилося відчиненим вікно. Саме через нього, за її словами, блискавка потрапила всередину приміщення та вразила її.

"Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що у вікно залетіла блискавка і уразила її. Пацієнтку госпіталізували. Дівчина перебуває в реанімації. Стан дитини стабільний, триває дообстеження", — повідомив Іван Фазан.

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Він також закликав не зволікати зі зверненням до медиків у разі ураження блискавкою, адже навіть за відсутності видимих важких травм такі випадки потребують негайного обстеження та медичної допомоги.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня на Волині від удару блискавки постраждали люди. Інцидент стався поблизу водойми. Семеро людей одразу втратили свідомість.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні в Україні очікуються зливи, грози, град та шквали. І рівень небезпечності оголошено в більшості областей України.

Івано-Франківська область дитина блискавка
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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