У Польщі на ділянці в лікарки виявили останки ненароджених дітей

Розкопки на ділянці, де виявили 32 ненароджених дитини. Фото: rzeszow.eska

У польському селі Люториж, що поблизу Жешува, під час будівельних робіт відкопали останки 32 людських плодів. На моторошну знахідку натрапили на земельній ділянці, яка належить 57-річній патоморфологині Магдалені Г. Наразі на території тривають масштабні розкопки із залученням георадара та службових собак. Виявлені рештки й медичні матеріали скерували на судмедекспертизу.

Про це з посиланням на Gazeta Wyborcza, передає Новини.LIVE.

Моторошна знахідка під Жешувом

Зведення нових будинків на ділянці негайно зупинили одразу після того, як оператор екскаватора натрапив на перші рештки. Під час подальших розкопок поліцейські виявили на різній глибині понад три десятки плодів, а також фрагменти медичних матеріалів та супутньої документації. Наразі криміналісти намагаються встановити, скільки часу тіла перебували в землі, а правоохоронці за допомогою спецтехніки перевіряють сусідні території, аби переконатися у відсутності інших таємних поховань.

Сама Магдалена Г. тривалий час працювала патоморфологом у лікарні №2 в Жешуві, де досліджувала тканини та клітини для встановлення діагнозів. Після затримання жінка заявила, що забирала мертві плоди зі шпиталю під час пандемії COVID-19 виключно з науковою метою. Вона стверджує, що вдома проводила над тілами ненароджених дітей медичні дослідження, а після завершення аналізів просто складала тіла в мішки та закопувала на території своєї ділянки, де на той момент стояв порожній будинок.

Лікарку затримали 12 червня в районі Замостя. Під час першої спроби допиту жінка поскаржилася на погане самопочуття — її тимчасово госпіталізували, але згодом повернули до прокуратури для проведення слідчих дій.

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Наразі Магдалені Г. готуються оголосити про підозру в нарузі над людськими останками та неналежному поводженні з медичними матеріалами. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Також слідчі перевіряють, чи не були причетні до цього незаконного захоронення інші люди.

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