Ляшко: усі студенти-медики отримають військові звання

Очільник МОЗ Віктор Ляшко. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Міністерство охорони здоров’я України виконує ухвалені Верховною Радою України законодавчі зміни щодо створення військових кафедр у медичних закладах вищої освіти. З наступного навчального року абітурієнти, які вступатимуть до медичних вишів, проходитимуть військову підготовку. Це відбуватиметься паралельно з навчанням.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

В Україні медиків готуватимуть за програмою офіцерів запасу

"Всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів і здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов’язаними і здобудуть по завершенню освіти звання офіцера", — заявив міністр.

Він наголосив, що створення військових кафедр є виконанням чинного законодавства та окремим напрямком роботи МОЗ, який не впливає на поточну співпрацю міністерства з Міністерством оборони України.

Як писали Новини.LIVE, Ляшко під час години запитань до уряду повідомив, що деяких медиків в Україні можуть розбронювати за запитом Міноборони. Для цього створено мультидисциплінарну команду. Вони можуть служити у Збройних силах України та інших структурах сектору безпеки й оборони.

Також Ляшко заявив, що зарплати медикам підвищили. Зокрема,середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становить 41 700 грн. Це на 10,5 тис. грн більше, ніж торік.