Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ляшко заявив, що медиків можуть розбронювати для служби у ЗСУ

Ляшко заявив, що медиків можуть розбронювати для служби у ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 12:55
Ляшко заявив, що медиків можуть розбронювати для служби у ЗСУ
Міністр Віктор Ляшко. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Міністерство охорони здоров’я України у координації з Міністерство оборони України та Командування Медичних сил Збройних сил України ухвалює рішення про розбронювання окремих медичних працівників для подальшого залучення до служби. Рішення про те, яких саме фахівців треба розбронювати, ухвалює мультидисциплінарна команда. Проте головним завданням МОЗ залишається забезпечення доступу до медичної допомоги для всіх громадян на всій території України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

МОЗ та Міноборони спільно вирішують питання розбронювання

"Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує на всій території нашої країни", — наголосив Ляшко.

За його словами, бронювання медиків необхідне для стабільної роботи системи охорони здоров’я, зокрема для лікування поранених військових, які проходять допомогу як у спеціалізованих, так і в цивільних лікарнях.

Водночас у разі запитів від Міноборони працює спільна мультидисциплінарна команда за участі МОЗ, Міноборони та представників регіонів. Вона визначає, яких саме фахівців можуть розбронювати для подальшої служби у Збройні сили України та інших структурах сектору безпеки й оборони.

Читайте також:

"На кожний їх запит працює мультидисциплінарна команда з залученням Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я і відповідних регіонів", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE, Ляшко під час години запитань до уряду повідомив, що середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в Україні становить 41 700 грн. Це на 10,5 тис. грн більше, ніж торік. Крім того, зросли виплати для медиків первинної ланки. 

Також міністр заявив про завершення відбудови "Охматдиту". За його словами, залишилась лише робота з документами. Проте медики приймають пацієнтів.

Віктор Ляшко МОЗ бронювання
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації