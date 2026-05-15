Ляшко заявив, що медиків можуть розбронювати для служби у ЗСУ

Міністр Віктор Ляшко. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Міністерство охорони здоров’я України у координації з Міністерство оборони України та Командування Медичних сил Збройних сил України ухвалює рішення про розбронювання окремих медичних працівників для подальшого залучення до служби. Рішення про те, яких саме фахівців треба розбронювати, ухвалює мультидисциплінарна команда. Проте головним завданням МОЗ залишається забезпечення доступу до медичної допомоги для всіх громадян на всій території України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

МОЗ та Міноборони спільно вирішують питання розбронювання

"Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує на всій території нашої країни", — наголосив Ляшко.

За його словами, бронювання медиків необхідне для стабільної роботи системи охорони здоров’я, зокрема для лікування поранених військових, які проходять допомогу як у спеціалізованих, так і в цивільних лікарнях.

Водночас у разі запитів від Міноборони працює спільна мультидисциплінарна команда за участі МОЗ, Міноборони та представників регіонів. Вона визначає, яких саме фахівців можуть розбронювати для подальшої служби у Збройні сили України та інших структурах сектору безпеки й оборони.

"На кожний їх запит працює мультидисциплінарна команда з залученням Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я і відповідних регіонів", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE, Ляшко під час години запитань до уряду повідомив, що середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в Україні становить 41 700 грн. Це на 10,5 тис. грн більше, ніж торік. Крім того, зросли виплати для медиків первинної ланки.

Також міністр заявив про завершення відбудови "Охматдиту". За його словами, залишилась лише робота з документами. Проте медики приймають пацієнтів.