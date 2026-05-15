Ляшко: відбудову інноваційного корпусу "Охматдиту" завершено

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: кадр із відео

Інноваційний корпус дитячої лікарні "Охматдит" відновлено на 100% після пошкоджень. Наразі триває фінальний етап приймання виконаних робіт медичними працівниками та оформлення необхідної документації. Далі будуть підписані відповідні акти і проведено оплати за виконані роботи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

"Охматдит" працював навіть під час відновлення корпусу

За словами очільника МОЗ, будівельні роботи вже завершені, а завідувачі відділень проводять перевірку та приймання відновлених приміщень. Після завершення паперових процедур підрядники отримають оплату за виконані роботи.

Ляшко також наголосив, що інноваційний корпус не припиняв роботу ні на день навіть під час відновлення. Медики продовжували приймати та лікувати маленьких пацієнтів паралельно з ремонтними роботами, що значно ускладнювало процес відбудови.

Міністр подякував усім, хто долучився до збору коштів, контролю за будівництвом, проведення відновлювальних робіт та лікування дітей.

Окремо він звернув увагу на систематичні атаки Росії по медичних закладах України. За словами Ляшка, цього тижня було зафіксовано вже тритисячне ураження об’єктів охорони здоров’я від початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляли Новини.LIVE, "Охматдит" зазнав серйозних руйнувань під час удару Росії 8 липня 2024 року. У понеділок 7 липня 2025 року міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив про офіційне відновлення роботи медичного закладу після обстрілу. Підрядника обрали через відкритий конкурс на майданчику "Прозорро".

У березні 2026 року СБУ зібрала докази проти командира, який наказав бомбити "Охматдит". Це генерал-майора військ РФ Сергій Кувалдін. Окупанти запустили по медзакладу стратегічну крилату ракету Х-101 класу "повітря-земля".