Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ляшко: відбудову інноваційного корпусу "Охматдиту" завершено

Ляшко: відбудову інноваційного корпусу "Охматдиту" завершено

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 12:27
Ляшко: відбудову інноваційного корпусу "Охматдиту" завершено
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: кадр із відео

Інноваційний корпус дитячої лікарні "Охматдит" відновлено на 100% після пошкоджень. Наразі триває фінальний етап приймання виконаних робіт медичними працівниками та оформлення необхідної документації. Далі будуть підписані відповідні акти і проведено оплати за виконані роботи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

"Охматдит" працював навіть під час відновлення корпусу

За словами очільника МОЗ, будівельні роботи вже завершені, а завідувачі відділень проводять перевірку та приймання відновлених приміщень. Після завершення паперових процедур підрядники отримають оплату за виконані роботи.

Ляшко також наголосив, що інноваційний корпус не припиняв роботу ні на день навіть під час відновлення. Медики продовжували приймати та лікувати маленьких пацієнтів паралельно з ремонтними роботами, що значно ускладнювало процес відбудови.

Міністр подякував усім, хто долучився до збору коштів, контролю за будівництвом, проведення відновлювальних робіт та лікування дітей.

Читайте також:

Окремо він звернув увагу на систематичні атаки Росії по медичних закладах України. За словами Ляшка, цього тижня було зафіксовано вже тритисячне ураження об’єктів охорони здоров’я від початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляли Новини.LIVE, "Охматдит" зазнав серйозних руйнувань під час удару Росії 8 липня 2024 року. У понеділок 7 липня 2025 року міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив про офіційне відновлення роботи медичного закладу після обстрілу. Підрядника обрали через відкритий конкурс на майданчику "Прозорро". 

У березні 2026 року СБУ зібрала докази проти командира, який наказав бомбити "Охматдит". Це генерал-майора військ РФ Сергій Кувалдін. Окупанти запустили по медзакладу стратегічну крилату ракету Х-101 класу "повітря-земля".

Віктор Ляшко МОЗ Охматдит
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації