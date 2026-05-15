Зарплати медиків зросли: Ляшко назвав нові суми для лікарів

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в Україні зросла. Цьогоріч медики отримують на 10 500 грн більше ніж торік.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання Верховної Ради 15 травня.

Які зарплати в лікарів

Ляшко розповів, що сьогодні лікар екстреної медичної допомоги отримує 41 700 грн зарплати. Це на 10,5 тис. грн більше, ніж торік.

За словами міністра, також зросли виплати для медиків первинної ланки. Зокрема, у березні середня зарплата лікаря у цій сфері становила 30 500 грн.

Водночас очільник МОЗ зазначив, що нинішній фінансовий ресурс системи охорони здоров'я дозволяє збільшити оплату праці сімейних лікарів та інших медиків первинки приблизно до 35 тис. грн.

