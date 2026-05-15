Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зарплати медиків зросли: Ляшко назвав нові суми для лікарів

Зарплати медиків зросли: Ляшко назвав нові суми для лікарів

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 11:00
Зарплати медиків зросли: Ляшко назвав нові суми для лікарів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Facebook

Середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в Україні зросла. Цьогоріч медики отримують на 10 500 грн більше ніж торік.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання Верховної Ради 15 травня. 

Які зарплати в лікарів

Ляшко розповів, що сьогодні лікар екстреної медичної допомоги отримує 41 700 грн зарплати. Це на 10,5 тис. грн більше, ніж торік.

За словами міністра, також зросли виплати для медиків первинної ланки. Зокрема, у березні середня зарплата лікаря у цій сфері становила 30 500 грн.

Водночас очільник МОЗ зазначив, що нинішній фінансовий ресурс системи охорони здоров'я дозволяє збільшити оплату праці сімейних лікарів та інших медиків первинки приблизно до 35 тис. грн.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, з 1 січня 2026 року усім педагогічним працівникам у школах підняли посадові оклади. Директори закладів освіти теж відчули покращення грошового забезпечення.

Також ми писали, що зарплати поліцейським хочуть нараховувати по-новому. Посадовий оклад правоохоронців становитиме не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Віктор Ляшко зарплати лікарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації