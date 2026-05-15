Главная Новости дня Зарплаты медиков выросли: Ляшко назвал новые суммы для врачей

Дата публикации 15 мая 2026 11:00
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Facebook

Средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи в Украине выросла. В этом году медики получают на 10 500 грн больше чем в прошлом году.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 15 мая.

Какие зарплаты у врачей

Ляшко рассказал, что сегодня врач экстренной медицинской помощи получает 41 700 грн зарплаты. Это на 10,5 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

По словам министра, также выросли выплаты для медиков первичного звена. В частности, в марте средняя зарплата врача в этой сфере составляла 30 500 грн.

В то же время глава Минздрава отметил, что нынешний финансовый ресурс системы здравоохранения позволяет увеличить оплату труда семейных врачей и других медиков первички примерно до 35 тыс. грн.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, с 1 января 2026 года всем педагогическим работникам в школах подняли должностные оклады. Директора учебных заведений тоже почувствовали улучшение денежного обеспечения.

Также мы писали, что зарплаты полицейским хотят начислять по-новому. Должностной оклад правоохранителей будет составлять не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Виктор Ляшко зарплаты врачи
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
