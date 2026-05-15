Зарплаты медиков выросли: Ляшко назвал новые суммы для врачей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи в Украине выросла. В этом году медики получают на 10 500 грн больше чем в прошлом году.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 15 мая.

Какие зарплаты у врачей

Ляшко рассказал, что сегодня врач экстренной медицинской помощи получает 41 700 грн зарплаты. Это на 10,5 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

По словам министра, также выросли выплаты для медиков первичного звена. В частности, в марте средняя зарплата врача в этой сфере составляла 30 500 грн.

В то же время глава Минздрава отметил, что нынешний финансовый ресурс системы здравоохранения позволяет увеличить оплату труда семейных врачей и других медиков первички примерно до 35 тыс. грн.

