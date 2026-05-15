Ляшко: восстановление инновационного корпуса "Охматдета" завершено

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: кадр из видео

Инновационный корпус детской больницы "Охматдет" восстановлен на 100% после повреждений. Сейчас идет финальный этап приемки выполненных работ медицинскими работниками и оформления необходимой документации. Далее будут подписаны соответствующие акты и проведены оплаты за выполненные работы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

"Охматдет" работал даже во время восстановления корпуса

По словам главы Минздрава, строительные работы уже завершены, а заведующие отделений проводят проверку и приемку восстановленных помещений. После завершения бумажных процедур подрядчики получат оплату за выполненные работы.

Ляшко также подчеркнул, что инновационный корпус не прекращал работу ни на день даже во время восстановления. Медики продолжали принимать и лечить маленьких пациентов параллельно с ремонтными работами, что значительно усложняло процесс восстановления.

Министр поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств, контролю за строительством, проведению восстановительных работ и лечению детей.

Читайте также:

Отдельно он обратил внимание на систематические атаки России по медицинским учреждениям Украины. По словам Ляшко, на этой неделе было зафиксировано уже трехтысячное поражение объектов здравоохранения с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права.

Как сообщали Новини.LIVE, "Охматдет" подвергся серьезным разрушениям во время удара России 8 июля 2024 года. В понедельник 7 июля 2025 года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об официальном возобновлении работы медицинского учреждения после обстрела. Подрядчика выбрали через открытый конкурс на площадке "Прозорро".

В марте 2026 года СБУ собрала доказательства против командира, который приказал бомбить "Охматдет". Это генерал-майора войск РФ Сергей Кувалдин. Оккупанты запустили по медучреждению стратегическую крылатую ракету Х-101 класса "воздух-земля".