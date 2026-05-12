В Центре кардиологии и кардиохирургии опровергли слухи о закрытии

Врачи Центра кардиологии и кардиохирургии. Фото: facebook.com/cardio.org.ua

В Центре кардиологии и кардиохирургии заявили, что информация о якобы закрытии медучреждения в Киеве не соответствует действительности. Учреждение сейчас реорганизуют, однако это не повлияет на оказание помощи пациентам.

Об этом говорится в официальном заявлении медучреждения, передает Новини.LIVE.

Центр кардиологии и кардиохирургии продолжает работу

"В последнее время в сети распространяется недостоверная информация о якобы "закрытии" нашего заведения по решению Министерства здравоохранения. Центр не закрывается", — отметили в заявлении.

В больнице объяснили, что сейчас идет юридический процесс реорганизации, который имеет целью консолидацию ресурсов для улучшения медицинской помощи детям.

"Это чисто административный этап, направленный на консолидацию ресурсов для улучшения помощи детям. Он никоим образом не повлияет ни на количество, ни на качество оказания кардиологической помощи", — отметили в Центре.

Читайте также:

Также в медучреждении подчеркнули, что все специалисты продолжают работать на своих местах.

"Все наши кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты никуда не делись — они находятся на своих рабочих местах", — сообщили в администрации.

Часть команды юридически будет работать как кардиологическая служба НДСБ "Охматдет". В Центре отметили, что это позволит создать единый медицинский кластер для оказания полного цикла помощи детям с сердечными заболеваниями.

В то же время детская служба продолжит работать и в самом Центре, а подразделение для взрослых пациентов будет функционировать в обычном режиме.

"Мы просим вас не доверять неофициальным источникам и не становиться частью информационных атак", — добавили в Центре кардиологии и кардиохирургии.

Как ранее писали Новини.LIVE, врачи Центра кардиологии и кардиохирургии успешно провели уникальную операцию по открытой замене аорты 76-летней пациентке. После сложного вмешательства женщина уже вернулась домой, чувствует себя хорошо и проходит дальнейшую реабилитацию.

Тем временем в Украине расширили государственную программу "Доступные лекарства", добавив в перечень еще 778 препаратов. В обновленный список вошли современные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронических болезней легких.