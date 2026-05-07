Доступные лекарства: в перечень добавили еще 778 препаратов

Доступные лекарства: в перечень добавили еще 778 препаратов

Дата публикации 7 мая 2026 18:05
Люди в аптеке. Фото: УНИАН

В Украине расширили государственную программу "Доступные лекарства" — в перечень добавили еще 778 препаратов. Речь идет об инновационных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для профилактики инсультов и тромбозов, сахарного диабета второго типа и хронических заболеваний легких. Обновленный перечень вступил в силу с 4 мая.

Об этом эксклюзивно рассказала депутат Киевского городского совета, бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире День.LIVE.

Расширение программы "Доступные лекарства"

Скалецкая отметила, что посмотреть полный перечень препаратов можно на сайте Минздрава, а также через сервис по номеру 1677.

По ее словам, лекарства можно получить только с электронным рецептом, который предоставляет врач. Скалецкая отметила, что не стоит заниматься самолечением.

"Для людей с хроническими заболеваниями это существенная экономия средств", — говорит она.

Отметим, недавно расследование "Наша справа" выяснило, что прошел год после заявлений о снижении стоимости лекарств, однако украинцы так и не почувствовали этого. Покупатели делятся, что кое-где стоимость даже выросла.

Кроме того, в Украине обнаружили российский след в фармацевтике. Москва пытается влиять на рынок через аффилированные структуры.

Ранее директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов отметил, что в Украине нет масштабных запасов лекарств. По его словам, это позволяет минимизировать экономические потери и риски уничтожения имущества российскими оккупантами.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
