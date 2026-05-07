В Україні розширили державну програму "Доступні ліки" — до переліку додали ще 778 препаратів. Йдеться про інноваційні для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік набув чинності з 4 травня.

Про це ексклюзивно розповіла депутатка Київської міської ради, колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька в ефірі День.LIVE.

Розширення програми "Доступні ліки"

Скалецька зазначила, що подивитися повний перелік препаратів можна на сайті МОЗ, а також через сервіс за номером 1677.

За її словами, ліки можна отримати лише з електронним рецептом, який надає лікар. Скалецька зауважила, що не варто займатися самолікуванням.

"Для людей із хронічними захворюваннями це суттєва економія коштів", — каже вона.

