Головна Новини дня Доступні ліки: до переліку додали ще 778 препаратів

Дата публікації: 7 травня 2026 18:05
Доступні ліки: до переліку додали ще 778 препаратів
Люди в аптеці. Фото: УНІАН

В Україні розширили державну програму "Доступні ліки" — до переліку додали ще 778 препаратів. Йдеться про інноваційні для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік набув чинності з 4 травня.

Про це ексклюзивно розповіла депутатка Київської міської ради, колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька в ефірі День.LIVE.

Розширення програми "Доступні ліки"

Скалецька зазначила, що подивитися повний перелік препаратів можна на сайті МОЗ, а також через сервіс за номером 1677

За її словами, ліки можна отримати лише з електронним рецептом, який надає лікар. Скалецька зауважила, що не варто займатися самолікуванням

"Для людей із хронічними захворюваннями це суттєва економія коштів", — каже вона.

Зазначимо, нещодавно розслідування "Наша справа" зʼясувало, що минув рік після заяв про зниження вартості ліків, однак українці так і не відчули цього. Покупці діляться, що подекуди вартість навіть зросла.

Крім того, в Україні виявили російський слід у фармацевтиці. Москва намагається впливати на ринок через афілійовані структури.

Раніше директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов зазначив, що в Україні немає масштабних запасів ліків. За його словами, це дозволяє мінімізувати економічні втрати та ризики знищення майна російськими окупантами.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
