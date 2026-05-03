Ліки дорожчають: українці не відчули обіцяного зниження цін

Фармацевтичний працівник працює в аптеці. Фото: REUTERS

Минув рік після гучних заяв влади про зниження вартості лікарських засобів, однак українці цього так і не відчули. Попри обіцянки реформувати фармацевтичний ринок і зробити ціноутворення прозорим, вартість препаратів, за словами покупців, не лише не зменшилась, а подекуди навіть зросла.

Про йдеться у розслідуванні "Наша справа" журналістки Новини.LIVE Діани Лановець.

Українці не відчули обіцяного падіння цін на ліки

Йдеться про рішення, ухвалені після засідання РНБО, коли уряд анонсував перезапуск галузі та здешевлення приблизно сотні найпопулярніших ліків на 30%. Втім, як показало розслідування проєкту "Наша справа", реальна ситуація суттєво відрізняється від заявленої.

За словами відвідувачів аптек:

ціни на ліки не знизилися, а навпаки підвищилися;

подорожчання відчутне навіть за короткий час;

окремі препарати додали в ціні десятки або й сотні гривень;

зросла вартість навіть базових медикаментів і настоянок.

Українці зазначають, що витрати на лікування стають дедалі обтяжливими, особливо для тих, хто змушений купувати ліки регулярно.

Попри заявлені реформи, фармацевтичний ринок, який безпосередньо впливає на доступ до лікування, наразі викликає дедалі більше занепокоєння у споживачів.

Як писали Новини.LIVE, раніше розслідування "Наша справа" показало, що Росія намагається впливати на український фармацевтичний ринок через афілійовані структури. Новосибірська група "Катрен" розширила діяльність в Україні через дочірню компанію Venta LTD, яка постачає ліки в аптеки та медичні заклади.

Водночас директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов попереджав, що деякі лікарські засоби можуть тимчасово зникати з полиць аптек. Причиною цього є проблеми з логістикою, перебої у постачанні сировини чи затримки на виробництві.