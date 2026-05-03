Лекарства дорожают: украинцы не почувствовали обещанного снижения цен

Фармацевтический работник работает в аптеке. Фото: REUTERS

Прошел год после громких заявлений власти о снижении стоимости лекарственных средств, однако украинцы этого так и не почувствовали. Несмотря на обещания реформировать фармацевтический рынок и сделать ценообразование прозрачным, стоимость препаратов, по словам покупателей, не только не уменьшилась, а иногда даже выросла.

Об этом говорится в расследовании "Наша справа" журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

Украинцы не почувствовали обещанного падения цен на лекарства

Речь идет о решениях, принятых после заседания СНБО, когда правительство анонсировало перезапуск отрасли и удешевление примерно сотни самых популярных лекарств на 30%. Впрочем, как показало расследование проекта "Наша справа", реальная ситуация существенно отличается от заявленной.

По словам посетителей аптек:

цены на лекарства не снизились, а наоборот повысились;

подорожание ощутимо даже за короткое время;

отдельные препараты прибавили в цене десятки или даже сотни гривен;

выросла стоимость даже базовых медикаментов и настоек.

Украинцы отмечают, что расходы на лечение становятся все более обременительными, особенно для тех, кто вынужден покупать лекарства регулярно.

Читайте также:

Несмотря на заявленные реформы, фармацевтический рынок, который непосредственно влияет на доступ к лечению, сейчас вызывает все большее беспокойство у потребителей.

Как писали Новини.LIVE, ранее расследование "Наша справа" показало, что Россия пытается влиять на украинский фармацевтический рынок через аффилированные структуры. Новосибирская группа "Катрен" расширила деятельность в Украине через дочернюю компанию Venta LTD, которая поставляет лекарства в аптеки и медицинские учреждения.

В то же время директор ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" Эдем Адаманов предупреждал, что некоторые лекарственные средства могут временно исчезать с полок аптек. Причиной этого являются проблемы с логистикой, перебои в поставках сырья или задержки на производстве.