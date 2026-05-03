Российский след в фармацевтике Украины: что выявило расследование

Российский след в фармацевтике Украины: что выявило расследование

Дата публикации 3 мая 2026 07:43
Производство лекарств в Украине. Фото: "Фармак"

Американский эксперт по государственной политике Керри Толоско заявила, что Россия пытается влиять на украинский фармацевтический рынок через аффилированные структуры. В частности, один из крупнейших российских дистрибьюторов — новосибирская группа "Катрен" — расширила деятельность в Украине через дочернюю компанию Venta LTD, которая поставляет лекарства в аптеки и медицинские учреждения.

Об этом говорится в выпуске журналистских расследований "Наша Справа" журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

РФ пытается влиять на фармрынок Украины

Директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Украины Агия Загребельская отметила, что 7% были у дистрибьютора Venta LTD, который имеет российские корни. Владельцем является группа "Катрен", которая связана с ФСБ и имеет значительную долю рынка в РФ. По ее словам, ее якобы через АРМУ передали сотрудникам Venta LTD.

"АРМА очень давно изъяла и продала, там уже нет доли РФ РБ. И, насколько мне известно, Venta LTD будто после того, как передали активы и забрали у тех бенефициаров, как-то пытается ожить и начать работать, восстановить какие-то операции", — говорит директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов.

Хотя Venta LTD официально основана в Украине, судебные документы и расследования свидетельствуют, что она остается каналом российского контроля, передавая "дань" Москве.

Читайте также:

Отметим, Эдем Адаманов в эфире День.LIVE сообщил, что в Украине некоторые лекарственные средства могут временно исчезать из аптек. Самыми распространенными проблемами являются логистика, перебои в поставках сырья или задержки на производстве.

Кроме того, Адаманов рассказал, что в Украине нет запасов лекарств. По его словам, сейчас рынок ориентирован на быстрый оборот товара и трехмесячные резервы. Это позволяет минимизировать потери и риски вследствие российской агрессии.

Украина лекарства Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
