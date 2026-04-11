Развитие сферы здравоохранения: интервью с Эдемом Адамановым

Эдем Адаманов. Фото: кадр с видео

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Эдем Адаманов рассказал о развитии сферы здравоохранения во время войны. Он также ответил, повлияет ли налогообложение посылок до 150 евро на цены лекарства.

Об этом эксклюзивно Эдем Адаманов рассказал Новини.LIVE в эфире День.LIVE.

Эдем Адаманов — интервью с директором Государственного экспертного центра Минздрава

Стоит ли облагать налогом посылки до 150 евро?

— Скажу откровенно, это не повлияет на лекарства, потому что лекарства, они очень зарегулированы, их нельзя заказывать из-за границы в большом количестве, отправлять, переправлять. Поэтому непосредственно на лекарства, пациентов это не повлияет. Как гражданину любой страны, конечно, мне хочется, чтобы было меньше налогов. Но когда ты работаешь на государство, ты понимаешь, что бюджет нужно как-то наполнять, и это возможно только за счет налогов. И здесь нужно смотреть, что, если в Европейском Союзе такие посылки облагаются налогом, неизбежно, так или иначе, рано или поздно, это будет и у нас.

Чем занимается Государственный экспертный центр Минздрава Украины?

—Попробую объяснить очень просто. Представим, что у вас есть идея создать лекарственное средство. Вы крупный производитель, у вас появилась идея, вы инвестировали в разработку. Затем, когда у вас уже есть что-то, какой-то продукт, у вас должны пройти клинические испытания. И тут же начинается история, где вы взаимодействуете с Государственным экспертным центром, потому что такие клинические испытания или клинические исследования согласованы с Государственным экспертным центром. Далее представляем, что у вас они успешны, и вам нужно зарегистрировать это лекарственное средство, чтобы вывезти на рынок.

Вы готовите досье, это множество материалов, несколько модулей. Это все вы подаете в Государственный экспертный центр и непосредственно эксперты, специалисты его изучают. Различные модули, что касается безопасности, качества, фармаконадзора.

И Государственный экспертный центр дает свое заключение по каждому модулю, положительное или отрицательное. И после этого, на основании экспертизы досье, Министерство здравоохранения как центральный орган исполнительной власти принимает решение о регистрации такого лекарственного средства.

То есть без вашей экспертизы какое-либо лекарственное средство не может попасть на украинский рынок, правильно?

—Все верно.

Речь идет и об украинских производителях, и об иностранных, вместе?

— Да, обо всех. Кроме того, есть государственный реестр лекарственных средств, администрируемый нашим Государственным экспертным центром. Есть оценка медицинских технологий, также есть непосредственно все, что касается разработки протоколов лечения, стандартов, установок и еще несколько вспомогательных функций.

И, конечно, когда у вас препарат уже есть на рынке, кто-то должен следить за тем, что с ним происходит, есть ли какая-то побочная реакция или нет, и это все регистрировать и фиксировать, это фармаконадзор, это также делает Государственный экспертный центр. Это если очень сжато, чем мы занимаемся.

Если говорить о последних годах полномасштабного вторжения, тема ментального здоровья, насколько она распространена стала в стране?

— Она очень распространена, она в приоритете Министерства здравоохранения и очень много ресурса разного характера предпринимается непосредственно для того, чтобы помогать пациентам, у которых есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем. И мне кажется, следующий вызов — врачи, которые занимаются пациентами с проблемами с ментальным здоровьем, через некоторое время и им уже потребуется помощь, потому что то, сколько пациентов проходит через них, какая на них нагрузка, это отдельный вызов. Я не вижу ни одной страны в мире, где в принципе в таких условиях, когда есть полномасштабное вторжение, никуда не делись все другие проблемы, которые были до полномасштабного вторжения, и также добавляется еще стресс ежедневный и количество пациентов ежедневно.

Поэтому я думаю, что все те программы, которые есть, и множество международных партнеров поддерживают совершенно разные инициативы. Благодарим здесь и ВОЗ, представительство ВОЗ в Украине, они пытаются координировать и чтобы не было такого, что какой-то донор или международный партнер поддерживает какую-то программу в отдельной области, а другая область об этом не знает или Министерство об этом не знает. Чтобы этого не было, в принципе, эта координация происходит и на базе Минздрава, и на базе ВОЗ.

На поставки лекарства влияют военные риски, регуляторные барьеры и непредсказуемые процедуры, что усложняет логистику и снижает доступность препаратов. Действительно ли в Украине сейчас наблюдается дефицит отдельных лекарств и является ли это почвой для развития и расцвета нашей собственной формы?

— У нас действительно очень много производителей. Их больше ста. И действительно, фармацевтическая отрасль очень развита в Украине. Дефициты в фармацевтическом мире — есть такая терминология "дефектура". Учитывая, что у нас рынок генерический, то есть большинство наших украинских производителей, они производят генерические лекарственные средства.

Генерические, я объясню, это, например, оригинальное лекарственное средство. Кто когда-то впервые его придумал, зарегистрировал. После того как заканчивается патент, все остальные имеют право также производить условную копию этого лекарственного средства.

И подавляющее большинство украинских производителей, они производят генерические лекарственные средства. И если мы говорим о генериках, действительно мы можем производить в Украине качественные, классные вообще без проблем.

Но если говорить об онкологических заболеваниях и препаратах, о редких орфанных заболеваниях, это очень сложные биосимиляры, вакцины. Здесь нам сложновато. Здесь мы все равно зависим очень сильно от импорта, потому что внутри страны мы это не производим. Сама по себе дефектура, о которой указывала Европейская бизнес-ассоциация, она действительно может возникать по совершенно разным причинам. И военные риски, и не только.

Проблема фармацевтического рынка состоит в том, что любой рынок, где игроки хотят максимально закрыться и защититься, он максимально зарегулирован, например, как табачный бизнес. Так же и фармацевтический бизнес. Но если в табачном бизнесе плюс-минус технологический процесс не так сложен, то в фармацевтическом бизнесе и регуляторно он сложен, в любой стране.

У каждой страны свои отдельные регуляторные процедуры. И если мы видим дефектуру в аптеке, и это только готовое лекарственное средство, есть еще отдельный мир, который мы не видим, где АФИ (активный фармацевтический ингредиент – Ред.) — это, условно, сырье для производства лекарств.

А есть какие-то сейчас препараты, которые в такой определенной критической группе в Украине, где мы понимаем, что их недостаток?

— Риск может быть в любой нозологии, с любыми препаратами, но наиболее критично — это те препараты, где невозможно прерывание лечения. Это онкология. Это редкие орфанные заболевания. Там недопустимо прерывание лечения, и очень сложно изменить схему лечения.

Именно поэтому приоритет всех государственных органов, которые могут на это влиять, сосредоточен именно на этих препаратах. Очень хорошо, что большая часть из них закупается централизованно, есть минимальные резервы, существуют программы реимбурсации, однако есть то, что не покрывается государством — оно остается в ритейле, и там государству очень сложно влиять, поскольку это бизнес, истории отдельных игроков по всему миру, вплоть до банального: где-то кто-то может задержать производство упаковочного материала.

Учитывая, что рынок очень зарегулирован, и технологический процесс предусматривает сертификацию даже упаковочного материала, из-за его отсутствия препарат может не появиться вовремя. И в это невозможно глубоко вникнуть, потому что всё это происходит в разных странах и на разных производственных этапах.

Из-за дефицита нефтепродуктов, можно ли ожидать какого-то дефицита уже самих медпрепаратов в Украине? И что с этим, если такая угроза есть, должно делать или делает правительство прямо сейчас?

— Самая сложная — это логистика. Если мы говорим о готовых лекарственных средствах, дорогих, таких как препараты для онкологии, то подавляющее большинство из них до полномасштабного вторжения доставлялось самолетами.

Очень редко это происходит морем, потому что там есть холодовая цепь, которую необходимо соблюдать. И если говорить о готовых лекарственных средствах, то риск невелик — они просто станут дороже, пока есть топливо.

Но если говорить о сырье, об АФИ, и обо всём, что доставляется непосредственно морем, там задержки уже существенно повлияют на всех по цепочке. Очень важно, чтобы между Индией и Китаем цепочки всегда работали, потому что то, что производится в Индии, использует сырьё из Китая, а это огромный объём препаратов по всему миру.

Эта продукция весит немного, и поэтому часто ее доставляют именно самолетом, воздухом. Помню, времена наводнения, нам грузы гуманитарные именно самолетами доставляли, потому что есть такая возможность за счет низкого веса, есть ли какие-то большие запасы, позволяющие оттянуть этот этап дефицита на позже?

— Большие запасы в Украине сейчас почти никто не держит по разным причинам. Первая причина, что невозможно пренебрегать риском уничтожения состава. Потому сейчас никто не хочет огромные средства замораживать и рисковать.

Вторая причина – это непосредственно средства очень дорогие, то есть кредиты дорогие, оборотные средства дорогие, услуги по факторингу дорогие, а лекарства – это дорогостоящий продукт.

Именно поэтому все стараются поскорее добавить, развести и завести новую партию. И здесь с резервами сложно.

Государственные резервы – это отдельный механизм. Есть что-то публичное из того, что можно рассказывать в централизованных закупках. Там всегда есть Национальное агентство закупочное, оно пытается держать трехмесячный запас. Так же и на сайте на уровне больницы такой запас хранится.

Есть у военных свои истории, о которых нельзя говорить. Но огромный какой-то резерв, где лекарства на годы, такого нет почти ни в одной стране Европейского Союза. Потому что это нецелесообразно, есть сроки годности, очень дорого хранить это все.

И в тех странах, где нет полномасштабного вторжения, даже в Западной Европе, там просто существует обязанность дистрибьютора перед государством, если что-нибудь случится, очень быстро что-то поставить. И за это государство платит им. Физически уже никто не держит тысячи на складе.

Если говорить о тяжелых болезнях, например онкозаболеваниях и лекарственных средствах, которые имеет возможность выдавать государство. И бывает, что действительно недостаток этих лекарственных средств, ну и тогда украинцы вынуждены закупать сами. Вот, например, баночка стоит в Украине 40 тысяч гривен для онкобольного, а баночка такая же, но в Европе будет стоить в два раза меньше. И, к сожалению, украинец не может закупить в Европе, потому что у него нет возможности купить там это лекарство. И даже по рецепту он не сможет это сделать, поскольку он онкоболен в Украине. Почему такое расхождение в ценах? Это большая проблема, потому что действительно нехватка таких лекарственных средств существует.

— Дефектура действительно возникает по разным причинам. Можем долго об этом говорить. Где-то это на стороне поставщиков, где-то это на стороне государства, но действительно оно может возникать.

Относительно цен в Украине и Европе, мы изучали этот вопрос очень детально. Могут быть отдельные корнер-кейсы, условно, с тысячи позиций. Одна будет дешевле в Европе, потому что это локальный производитель, не будем рекламировать, компания "X", зарегистрированная в компании "X", и именно там она производит, поэтому именно для этого рынка они дают специальную цену.

Или очень часто наши пациенты по реимбурсации покупают лекарства в Европе, там, где государство возмещает какую-то часть, они смотрят в чеке цену и думают, что это финально, даже не анализируя, что государство на самом деле часть покрыло. Фармкомпании продают лекарства в странах ровно по такой цене, по которой их там готовы покупать. Учитывая уровень нашего ВВП и анализируя цены во многих странах Европейского Союза, на 100% убежден, что лучшие цены на лекарства у нас. К сожалению или к счастью, просто потому, что больше мы за них платить не можем. А фармкомпании они всегда адаптируются под ту среду, где они находятся. Даже в онкологических препаратах там высока конкуренция.

Есть препараты, где по 10 генериков на одну молекулу и компании понимают, что если они будут продавать подороже, есть другие 9, которые продадут подешевле и они победят. Поэтому эта конкуренция помогает держать цены. Там, где это ограниченная конкуренция, там сложно, очень сложно, действительно, но таких препаратов ежегодно меньше, меньше и меньше, потому что заканчиваются патенты, появляются генерики и конкуренция вынуждает уже снижать цены.

Стоит ли нам готовиться к подорожанию медикаментов в аптеках и стоит ли про запас покупать лекарства?

— Лекарства точно нет смысла покупать впрок, просто потому, что там есть срок годности, и всегда нужно верить в то, что вы выбираете здоровье и не выбираете болеть всю жизнь. Кроме тех случаев, где действительно лекарство, оно должно быть постоянно в вашем рационе, просто потому, что это поддерживает качество вашей жизни. Но впрок нет смысла покупать, даже если цены, мы понимаем, что есть уровень инфляции, есть курс валют, есть часть импортируемых препаратов, они так или иначе зависят от курса валют.

Не бывает такого, что на все одновременно меняется цена. Учитывая, что у рынка, в принципе, в ретейле, может быть в моменте, там, 10 тысяч, 15 тысяч. Никогда не будет того, что все одновременно изменится.

Поэтому какая-нибудь группа препаратов может остаться по цене, которая была в прошлом году. Где-то, учитывая, что это импорт, цена может измениться на 10%, на 15%, потому что оно привязано к евро и импортируется из Европы. Поэтому, ну даже если купить впрок на месяц-два, можно выиграть какую-то сумму средств, но она не настолько значительна, чтобы рисковать тем, что вы купите, а они вам не понадобятся, в принципе.

Как вы относитесь к тому, чтобы у пенсионеров была дополнительная программа для лекарств от государства? Или какие-нибудь скидки?

— Здесь, скажу свое мнение, всегда в системе здравоохранения это очень сложный этический вопрос, делить ли пациентов на определенные группы или не делить. В Украине не делят на группы пациентов. То есть если у нас есть централизованные закупки, есть определенные нозологии, например, гемофилия, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, где государство покрывает определенный пакет лекарственных средств.

И действительно, ежегодно увеличиваются бюджеты централизованные закупки, несмотря ни на что. Так же есть реэмбурсация. То есть, это когда в аптеке у вас есть электронный рецепт, вам что-то выписали, вы приходите в аптеку, вы покупаете по этому электронному рецепту получаете бесплатно самое дешевое лекарственное средство. Если хотите какой-нибудь брендовое, оригинальное, вы можете доплатить. Но так же там нет сегментации. По разным причинам, потому что потом можно очень долго спорить, на какие именно группы пациентов мы делим, почему мы предпочитаем эту группу и не даем другой.

И здесь, мне кажется, то, как сейчас оно двигается, оно более верно, поскольку все в одинаковых условиях и правила игры определены для всех групп населения и пациентов. Есть другие программы поддержки пациентов и отдельных фармкомпаний. Их очень много, как украинских, так и иностранных.

Не будем называть, чтобы не рекламировать, но они есть. И там уже действительно у некоторых компаний есть разные политики. Кто поддерживает тех, кто непосредственно есть определенного возраста, кто непосредственно поддерживает тех, у кого есть определенная болезнь.

Просто потому, что такие компании понимают, что им лучше продавать лекарственные средства без наценки, чем вообще их не продавать на этом рынке, чтобы остаться здесь. Такие программы тоже есть. Но государство пока не сегментирует пациентов по разным причинам.

Если говорить о качестве самого лекарства, можно ли сейчас вот как-то так провести, что лекарства из той же Индии, потому что там есть смертная казнь, если ты что-то неправильно сделал, насколько правильно я помню, вот лекарства из Индии, они хорошие, берите их, а вот лекарства из какой-то другой страны не столь качественные? Это все очень субъективно или нет?

—Субъективно, скажу откровенно. До полномасштабного вторжения, когда были разные пути импорта лекарственных средств в Украину, я бы еще поверил, если кто-нибудь сказал какую-то гипотезу.

Сейчас, когда у нас абсолютно весь импорт лекарственных средств происходит через ЕС, где очень сложная система контроля качества. Мне очень сложно представить, что, в принципе, нам на рынок может попасть некачественное лекарственное средство. Оно переправляется через ЕС, потом к нам попадает.

Все то, что импортируется в Украину впервые или из стран, где не суровая регуляторная политика, обязательно попадает на лабораторный анализ.

То есть, есть определенные этапы контроля качества со стороны государства. Поэтому, если лекарственное средство ввезено в Украину официально, растаможено официально, в аптеке находятся на полке, это не контрабанда, не подделка. Потому там не может быть вопросов к качеству.

То есть можно выбрать просто самый дешевый?

— Просто самый дешевый, который вам нравится, по душе, ближе лежит, лучше на вас смотрит, и так далее.

Хочется заметить разницу того, как относятся государства к своим гражданам. Есть четкие данные, говорящие о том, что на временно оккупированных территориях враг заставляет пациентов-украинцев брать российские паспорта и только в том случае предоставляют доступ к инсулину, например сахарным диабетикам, и так далее. У нас это все в доступе и государство пытается помогать. Но как поступить пациентам, если важный для них препарат исчез из аптек?

— Сначала человек в стрессе, но если посмотреть на это с другой стороны, нужно изучить, что не всегда тот бренд, к которому вы привыкли, это единственный доступный на рынке. То есть может быть та же молекула, то самое действующее вещество, но другого бренда.

И это очень часто напрямую решает проблему. Также очень важно, если это рецептурное лекарственное средство, самостоятельно не находить себе замену и не придумывать. Обратиться к врачу, чтобы он выписал вам рецепт и подсказал, чем можно заменить.

У нас рынок высоко конкурентен, очень часто это решает вопрос. Там, где это действительно дефектура и его нет, это ужасно, если приходится столкнуться с таким.

Были отдельные моменты, когда это действительно случалось. Был один препарат, например, производимый украинским производителем, 70% рынка, но там было несколько прилетов подряд. Он же восстановился, слава Богу, но там какие-то 2-3 недели действительно были проблемы и пациентам приходилось в разных аптеках, искать в разных областях.

И если такое случается, что его в принципе нет, то обычно мы очень быстро узнаем и реагируем тем инструментом, который у нас есть.

Жизненно необходимые мы точно знаем первые, как государство, если такое случается, или есть риск такого. Обычно то, что можно увидеть в социальных сетях, это могут быть жизненно необходимые, но очень редко. Но обычно это то, что непосредственно принимается амбулаторно.

То есть не в больнице, а дома. Поэтому здесь, скорее всего, точно высока конкуренция, есть аналоги, заменители и так далее.

Из чего состоит стоимость самого лекарства, есть ли там большой процент какого-то навязанного мнения, знаете, типа, что чашка кофе может стоить столько, сколько готовы за нее заплатить. Вот так же получается какой-нибудь препарат на рынок, и вот просто игрок этого рынка ставит цену, не знаю, учитывая просто свой статус, имидж и тому подобное.

— Такое может быть, но очень сложно это представить в современном мире, поскольку обмен информацией о ценах между странами очень настроен. И может быть такой корнер-кейс где-нибудь, но вряд ли в Украине. В основном, если мы говорим об оригинальном лекарственном средстве, любая разрабатывающая его компания вкладывает огромные средства в разработку.

И когда они формируют цену на это лекарственное средство, они считают себестоимость производства, зарплаты, сырья, электроэнергии, и сколько они потратили на его разработку, чтобы у них были средства, условно, разработать следующий новый препарат или свои инвестиции как-то вернуть. И такие препараты, они некоторое количество лет защищены патентом. То есть, никто не может выпускать генерическое лекарственное средство.

И вот в этот период, пока существует этот патент на такое оригинальное лекарственное средство, цена на него действительно выше, чем совокупная сумма всего, что вы потратили в рамках себестоимости. Просто потому, что была непосредственно разработка этого препарата. После того, как заканчивается патент, как правило, появляется очень много генерических лекарственных средств, где стоимость формируется уже непосредственно, сколько потратили на электроэнергию, на сырье, на производство, на зарплаты. И какая-то минимальная наценка бизнеса, потому что бизнес не может не зарабатывать. И учитывая, что это конкурентная среда, они между собой соперничают за цену.

Есть условно классически генерические компании, которые уже доказали свое качество годами и действительно они иногда могут ставить цену немного больше, чем некоторые компании из неевропейских стран, например.

Но пациент сам выбирает, он готов купить немного дороже, он готов купить самое дешевое. Здесь мой совет, когда есть возможность купить украинские лекарства, всегда покупать украинские лекарства. Ибо, во-первых, у нас они действительно высокого качества, гораздо лучшего качества, чем никого не хочу обидеть, чем во многих странах Азии, точно не хуже качество, чем в европейских странах, потому что у нас есть топовые производители, которые имеют GMP сертификаты, они очень много вкладывают в контроль качества, в инновации. И действительно, вы поддерживаете нашу экономику. А там, где вы не можете найти украинское лекарственное средство, только в таком случае я бы советовал идти и обращаться к импорту.

Насколько это может быть эффективно сросшейся, цветущей отраслью нашей экономики в будущем, именно фарма-отрасль, и насколько мы уже сейчас себя серьезно сочувствуем на общемировом уровне, потому что, как я понимаю, какое-то количество юношей и девушек идут и учатся на фармацевтах, но потом все заканчивается. А я так понимаю, что спектр их обязанностей гораздо шире, и можно даже работать в лаборатории, разрабатывая, к примеру, свои собственные новые медикаменты.

— Фармацевтов критически не хватает, и действительно, это очень перспективная отрасль в Украине. Даже сегодня в условиях полномасштабного вторжения, отсутствия достаточного количества электроэнергии, очень сложных путей наши производители ежегодно открывают новый рынок и экспортируют. Это действительно много стран. Они не только экспортируют, но и в других странах открывают производства.

Чем больше будет молодых кадров, готовых там работать, тем им будет легче развивать эту сферу. Сегодня почему так сложилось в обществе, что аналогия с фармацевтом сразу аптека, но кроме аптеки они могут работать в Минздраве, Государственном экспертном центре, Гослекслужбе, на фармпроизводствах, лабораториях.

Есть ли какие-то данные, сколько было потеряно производственных мощностей из-за российских атак и оккупации?

— Есть такие данные, они есть в Гослекслужбе, они есть в Минздраве. Здесь, если фармацевтические изготовители захотят это афишировать, они будут. Иногда есть попадания и никто не отмечает, что пострадало, и не надо.

Это было и в 22-м году, и это было и в прошлом, и в 24-м году. И действительно я горжусь тем, как наши производители и дистрибьюторы, они действительно выходят из кризисных ситуаций. Єто просто невероятно, насколько быстро и гибко они перенастраивают все процессы, чтобы возобновить свое производство и возобновить поставки.

Действительно, даже те иностранные делегации, которые к нам приезжают, когда они видят, как перестраивают цепочки поставки, бизнес-процессы, они в шоке. Они даже в книгах такого не видели, и они гордятся тем, что они это просто увидели. Поэтому приобщенные к этому тоже должны этим гордиться.

У нас есть украинская фарма и нет почему украинской вакцины. Кроме того, у нас уже есть украинская баллистика.

Чем мы хуже делать украинскую вакцину тогда?

— Когда-то была в Украине. Здесь вопрос в том, что экономика в мире стала кластерной. Есть определенные вещи, производимые в определенном регионе этой планеты.

К примеру, программы обеспечения по большей части в одном из Штатов. В Соединенных Штатах новое разрабатывается, компании там регистрируются. Электромобили в другом уголке мира.

И так оно сложилось из-за того, что создается экосистема вокруг этих производств. И сегодня действительно самый крупный мировой производитель вакцин — это Индия. И многие страны покупают именно там.

И из-за этой кластеризации, потому что там есть рядом сырье, там есть рядом все производственные площадки, там было в некоторое время необходимое количество людей, которые могут работать. И оно так сложилось исторически. Можно ли возобновить производство в Украине или в Польше, или в других странах европейских — можно. Но суперсложно из-за экологических норм и регулирующего законодательство.

Из-за экологических норм? То есть в Индии экология лучше, чем в Украине из-за войны или как?

— Нормы другие. Любое фармацевтическое производство – это не просто для экологии. Удерживать разрешения на определенные типы производства в Азии и в Европе – это очень разные бизнес-процессы и очень сложное регулирование. Да можно, но стоить это будет очень много.

Ваша малая Родина — полуостров Крым. И я уверен, что не просто переживаете все новости, отчеты по временно оккупированным территориям. Часто российскую оккупацию сравнивают с опухолью, вирусом, болезнью, которую сейчас ощущает наше государство. Возможно ли оно и что было бы тем лекарством, что стало бы той вакциной, по вашему мнению, которая позволила бы вам вернуться к себе домой?

— Я надеюсь, что украинцы никогда не потеряют веру в то, что это возможно. Оккупация продолжается с 2014 года и очень важно, чтобы люди не забывали о том, что Крым украинский. Пока не изменится майнсет, мы его не потеряем на самом деле, потому что потерять можно только когда все об этом забудут и перестанут об этом, в принципе, говорить.

Есть определенный контекст, на оккупированных территориях уже поколение детей, которые пошли в школу и окончили под оккупацией. Им даже не преподавали историю Украины, ничего не преподавали на украинском языке и поддерживать связь с этими людьми супер сложно.

Но пока есть понимание, что это важно, государство будет вкладывать ресурсы, государство будет поддерживать связь только таким образом, наверное, мы сможем вернуть.

