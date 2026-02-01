Видео
Главная Новости дня В Украине дефицит семейных врачей — в Минздраве назвали причину

В Украине дефицит семейных врачей — в Минздраве назвали причину

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 22:38
Дефицит семейных врачей — в Минздраве назвали причины
Прием у семейного врача. Фото: freepik

В Украине есть дефицит семейных врачей вызванный выездом медиков с детьми, внутренним переселением и мобилизацией. Это, в частности, касается семейных врачей-женщин.

Об этом сообщила бывшая заместитель главы Минздрава Наталья Лисневская в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Дефицит семейных врачей в Украине

Лисневская отметила, что большинство семейных амбулаторий не имеют статуса критических, поэтому врачи могут быть мобилизованы. Это, в частности, касается семейных врачей-женщин, которые в начале войны выезжали с детьми, а также тех, кого призвали в армию как медиков.

По ее словам, в случае отсутствия семейного врача пациентам следует обращаться в инфекционные отделения больниц — отказа в помощи не будет, лечение предоставят.

Напомним, с 1 января выросли зарплаты медиков. Расходы на здравоохранение (вместе с трансфертами) составляют 258,6 млрд гривен, что на 38,8 млрд гривен больше, чем в предыдущем году.

В то же время Виталий Ким, что медиков необходимо обеспечить жильем и поднять зарплаты. Этот вопрос будет основным на 2026 год.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
