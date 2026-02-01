Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні є дефіцит сімейних лікарів — в МОЗ назвали причину

В Україні є дефіцит сімейних лікарів — в МОЗ назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 22:38
Дефіцит сімейних лікарів — у МОЗ назвали причини
Прийом у сімейного лікаря. Фото: freepik

В Україні є дефіцит сімейних лікарів спричинений виїздом медиків із дітьми, внутрішнім переселенням та мобілізацією.  Це, зокрема, стосується сімейних лікарів-жінок.

Про це повідомила колишня заступниця голови МОЗ Наталія Лісневська в ефірі День.LIVE

Реклама
Читайте також:

Дефіцит сімейних лікарів в Україні

Лісневська зазначила, що більшість сімейних амбулаторій не мають статусу критичних, тож лікарі можуть бути мобілізовані. Це, зокрема, стосується сімейних лікарів-жінок, які на початку війни виїжджали з дітьми, а також тих, кого призвали до війська як медиків.

За її словами, у разі відсутності сімейного лікаря пацієнтам слід звертатися до інфекційних відділень лікарень — відмови в допомозі не буде, лікування нададуть.

Нагадаємо, з 1 січня зросли зарплати медиків. Видатки на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становлять 258,6 млрд гривень, що на 38,8 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

Водночас Віталій Кім, що медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати. Це питання буде основним на 2026 рік. 

мобілізація лікарі дефіцит виїзд за кордон медицина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації