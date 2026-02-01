Дефіцит сімейних лікарів — у МОЗ назвали причини

В Україні є дефіцит сімейних лікарів — в МОЗ назвали причину
В Україні є дефіцит сімейних лікарів спричинений виїздом медиків із дітьми, внутрішнім переселенням та мобілізацією. Це, зокрема, стосується сімейних лікарів-жінок.
Про це повідомила колишня заступниця голови МОЗ Наталія Лісневська в ефірі День.LIVE.
Дефіцит сімейних лікарів в Україні
Лісневська зазначила, що більшість сімейних амбулаторій не мають статусу критичних, тож лікарі можуть бути мобілізовані. Це, зокрема, стосується сімейних лікарів-жінок, які на початку війни виїжджали з дітьми, а також тих, кого призвали до війська як медиків.
За її словами, у разі відсутності сімейного лікаря пацієнтам слід звертатися до інфекційних відділень лікарень — відмови в допомозі не буде, лікування нададуть.
Нагадаємо, з 1 січня зросли зарплати медиків. Видатки на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становлять 258,6 млрд гривень, що на 38,8 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.
Водночас Віталій Кім, що медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати. Це питання буде основним на 2026 рік.
