Учителя и медики могут получить жилье — детали от Гетманцева

Учителя и медики могут получить жилье — детали от Гетманцева

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:53
Учителя, медики, военные и многодетные семьи могут получить жилье по новой программе
Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба Рады

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал запустить в Украине масштабную программу доступного жилья на миллион квартир. Предоставлять жилье он предлагает учителям, медикам, военным и многодетным семьям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента в среду, 11 февраля.

Читайте также:

Финансирование программы доступного жилья

"Одним из самых больших вопросов является вопрос обеспечения доступным жильем наших людей. Я убежден в том, что это один из самых больших запросов украинцев после вопроса мира", — заявил Гетманцев.

По словам нардепа, до войны 350 тысяч семей жили в коммунальных квартирах, более 700 тысяч — арендовали жилье.

"Война внесла бесспорно свои коррективы и уже есть 2,5 миллиона семей, жилье которых пострадало или было уничтожено", — добавил он.

Также Гетманцев отметил, что программа "еОселя" не покрывает и части потребностей. За все время было выдано чуть более 20 тысяч кредитов при около 500 тысячах заявок.

"Обеспечение доступным жильем должно стать магистральной программой восстановления экономики Украины, которая должна начаться уже сейчас. И распространяться прежде всего на учителей, медиков, военных и многодетные семьи. А не так как "еОселя" давать возможность получать прокурорским или иным служащим, которые и так не плохо зарабатывают. Та задача, которую мы должны поставить перед собой — это минимум один миллион квартир", — подчеркнул нардеп.

Источниками финансирования, по его мнению, должны стать детенизация экономики, помощь международных партнеров, развитие фондового рынка и облигации внутреннего госзайма.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал о новой программе ипотеки в Украине.

Также глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, почему украинцы получают несправедливые пенсии.

Верховная Рада учителя Даниил Гетманцев медики военные жилье парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
