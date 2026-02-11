Вчителі, медики, військові та багатодітні сім’ї можуть отримати житло за новою програмою

Данило Гетманцев. Фото: пресслужба Ради

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав запустити в Україні масштабну програму доступного житла на мільйон квартир. Надавати житло він пропонує вчителям, медикам, військовим та багатодітним сім’ям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у середу, 11 лютого.

Фінансування програми доступного житла

"Одним із найбільших питань є питання забезпечення доступним житлом наших людей. Я переконаний в тому, що це один із найбільших запитів українців після питання миру", — заявив Гетманцев.

За словами нардепа, до війни 350 тисяч сімей жили в комунальних квартирах, понад 700 тисяч — орендували житло.

"Війна внесла безперечно свої корективи і вже є 2,5 мільйона сімей, житло яких постраждало або було знищене", — додав він.

Також Гетманцев зазначив, що програма "єОселя" не покриває й частини потреб. За весь час було видано трохи більше 20 тисяч кредитів при близько 500 тисячах заявок.

"Забезпечення доступним житлом має стати магістральною програмою відновлення економіки України, яка має початися вже зараз. І розповсюджуватися насамперед на вчителів, медиків, військових та багатодітні сім’ї. А не так як "єОселя" давати можливість отримувати прокурорським чи іншим службовцям, які і так не погано заробляють. Те завдання, яке ми маємо поставити перед собою — це щонайменше один мільйон квартир", — наголосив нардеп.

Джерелами фінансування, на його думку, мають стати детінізація економіки, допомога міжнародних партнерів, розвиток фондового ринку та облігації внутрішньої держпозики.

