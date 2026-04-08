В Украине нет запасов лекарств: почему бизнес отказался от складов

Отгрузка лекарств на складе. Фото архивное: УНИАН

Практика накопления тысяч паллет с медикаментами на годы отошла в прошлое. Как объясняют в Минздраве, сегодня рынок лекарств в Украине ориентирован на быстрый оборот товара и трехмесячные резервы, что позволяет минимизировать экономические потери и риски уничтожения имущества российскими войсками.

Об этом эксклюзивно Эдем Адаманов рассказал в эфире День.LIVE.

Ракетные удары изменили логистику лекарств в Украине

По его словам, отечественные фармацевтические компании и государственные институты больше не накапливают препараты на гигантских складах. Такой шаг продиктован прежде всего реалиями полномасштабной войны, ведь российские войска уже неоднократно били по логистическим мощностям, в том числе и в Киеве. Кроме фактора безопасности, на ситуацию влияет чисто экономическая составляющая: содержать товарные остатки стало слишком дорого.

"Большие запасы в Украине сейчас почти никто не держит, по разным причинам. Первая причина, что ты не можешь повысить риск уничтожения склада. А они уже были, кстати, и в Киеве в том числе. Поэтому сейчас никто не хочет огромные средства замораживать и рисковать. Вторая причина — это непосредственно очень дорого. То есть кредиты дорогие, оборотные средства дорогие, услуги по факторингу дорогие, а лекарства — это дорогостоящий продукт. Именно поэтому все стараются как можно быстрее продать, развести и завести новую партию. И тут с резервами сложно", — отметил Эдем Адаманов.

Сейчас централизованными закупками занимается Национальное агентство, которое старается стабильно поддерживать трехмесячный резерв медикаментов. Аналогичного объема препаратов придерживаются непосредственно на уровне каждой больницы. Отдельно существуют закрытые военные запасы, информация о которых является непубличной.

В то же время отказ от многолетних складских запасов полностью соответствует общеевропейским нормам. Как подчеркивает глава Государственного экспертного центра Минздрава, хранить препараты годами экономически нецелесообразно из-за жестких сроков годности, поэтому другие государства также отказались от огромных ангаров.

"Но огромный какой-то резерв, где лекарства на годы, такого нет почти ни в одной стране Европейского Союза. Потому что это нецелесообразно, есть сроки годности, очень дорого это все хранить. И в тех странах, где нет полномасштабного вторжения, даже в Западной Европе, там просто существует обязанность дистрибьютора перед государством, если что-то случится, очень быстро что-то поставить. И за это государство им платит. Физически уже никто не держит тысячи паллет на каком-то складе", — резюмировал чиновник.

Как уже ранее сообщал Новини.LIVE со ссылкой на данные от Верховной Рады, в Украине расширят перечень программы "Доступные лекарства". В частности, в перечень добавят еще 26 препаратов. Благодаря этому пациенты смогут получить препараты с существенной скидкой или полностью бесплатно.

Кроме того, украинцам хотят предоставить возможность знать о более дешевых аналогах лекарств. Так по приказу Министерства здравоохранения, в электронных рецептах будут указывать дополнительно похожие лекарственные средства, которые дешевле по цене, но имеют те же действующие вещества, которые нужны для лечения.