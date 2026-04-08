В Україні немає запасів ліків: чому бізнес відмовився від складів

Відвантаження ліків на складі.

Практика накопичення тисяч палет із медикаментами на роки відійшла в минуле. Як пояснюють у МОЗ, сьогодні ринок ліків в Україні орієнтований на швидкий обіг товару та тримісячні резерви, що дозволяє мінімізувати економічні втрати та ризики знищення майна російськими військами.

Про це ексклюзивно Едем Адаманов розповів в ефірі День.LIVE.

Ракетні удари змінили логістику ліків в Україні

За його словами, вітчизняні фармацевтичні компанії та державні інституції більше не накопичують препарати на гігантських складах. Такий крок продиктований насамперед реаліями повномасштабної війни, адже російські війська вже неодноразово били по логістичних потужностях, зокрема і в Києві. Окрім фактора безпеки, на ситуацію впливає суто економічна складова: утримувати товарні залишки стало занадто дорого.

"Великі запаси в Україні зараз майже ніхто не тримає, з різних причин. Перша причина, що ти не можеш підвищити ризик знищення складу. А вони вже були, до речі, і в Києві в тому числі. Тому зараз ніхто не хоче величезні кошти заморожувати і ризикувати. Друга причина — це безпосередньо дуже дорого. Тобто кредити дорогі, обігові кошти дорогі, послуги з факторінгу дорогі, а ліки — це дороговартісний продукт. Саме тому всі намагаються якомога швидше продати, розвести і завести нову партію. І тут з резервами складно", — зазначив Едем Адаманов.

Зараз централізованими закупівлями займається Національна агенція, яка намагається стабільно підтримувати тримісячний резерв медикаментів. Аналогічного обсягу препаратів дотримуються безпосередньо на рівні кожної лікарні. Окремо існують закриті військові запаси, інформація про які є непублічною.

Читайте також:

Водночас відмова від багаторічних складських запасів повністю відповідає загальноєвропейським нормам. Як підкреслює очільник Державного експертного центру МОЗ, зберігати препарати роками економічно недоцільно через жорсткі терміни придатності, тому інші держави також відмовилися від величезних ангарів.

"Але величезний якийсь резерв, де ліки на роки, такого немає майже в жодній країні Європейського Союзу. Бо це недоцільно, є терміни придатності, дуже дорого це все зберігати. І в тих країнах, де немає повномасштабного вторгнення, навіть в Західній Європі, там просто існує обов'язок дистриб'ютора перед державою, якщо щось трапиться, дуже швидко щось поставити. І за це держава їм платить. Фізично вже ніхто не тримає тисячі палет на якомусь складі", — резюмував чиновник.

Як уже раніше повідомляв Новини.LIVE з посиланням на дані від Верховної Ради, в Україні розширять перелік програми "Доступні ліки". Зокрема, в перелік додадуть іще 26 препаратів. Завдяки цьому пацієнти зможуть отримати препарати із суттєвою знижкою або повністю безоплатно.

Окрім того, українцям хочуть надати можливість знати про дешевші аналоги ліків. Так занаказом Міністерства охорони здоров'я, в електронних рецептах будуть вказувати додатково схожі лікарські засоби, які дешевші за ціною, але мають ті ж діючі речовини, які потрібні для лікування.