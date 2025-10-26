Відео
Головна Новини дня Росія знищила склад найбільшої фармкомпанії в Києві — деталі

Росія знищила склад найбільшої фармкомпанії в Києві — деталі

Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:34
Оновлено: 17:39
Росія атакувала найбільшу фармкомпанію в Україні — які збитки
Наслідки російської атаки на столицю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через російську атаку на Київ, що сталася 25 жовтня, пошкоджені офіс та складський комплекс одного з найбільших фармдистриб'юторів України. Це вже друга атака на компанію "Оптіма-Фарм" — у серпні цього року під ударом також опинився фармацевтичний склад.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Читайте також:

Що відомо про атаку на "Оптіма-Фарм"

Як зазначає видання, джерела ЕП на фармринку повідомляють, що склад компанії "знищений вщент". Він займався обслуговуванням центральних регіонів країни.

"Сума збитків в результаті атаки наближена до 100 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Площа складу "Оптіма-Фарм" становить 29 тисяч квадратних метрів. Дані про це містяться на сайті підрядника з електромонтажних послуг компанії Volantis. Росіяни вже вдруге атакували фірму. Перший обстріл стався 28 серпня 2025 року.

Що відомо про "Оптіма-Фарм"

"Оптіма-Фарм" працює на ринку країни вже 31 рік. Це другий за розміром фармацевтичний дистриб'ютор в Україні після "БаДМ". Власником компанії є Андрій Губський.

"Оптіма-Фарм" займається постачанням ліків та медичних товарів. Вона має складські комплекси в Україні та співпрацює з багатьма вітчизняними та іноземними виробниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок удару по Києву 25 жовтня загинули люди. Пошкодження зафіксували на кількох локаціях.

Також ми публікували фоторепортаж про те, як Київ оговтувався від атаки 25 жовтня. Попри все, у столиці запрацювали продуктові ярмарки.

Київ обстріли підприємства війна атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
