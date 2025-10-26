Россия атаковала крупнейшую фармкомпанию в Украине — какие убытки

Последствия российской атаки на столицу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за российской атаки на Киев, произошедшей 25 октября, повреждены офис и складской комплекс одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины. Это уже вторая атака на компанию "Оптима-Фарм" — в августе этого года под ударом также оказался фармацевтический склад.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Что известно об атаке на "Оптима-Фарм"

Как отмечает издание, источники ЭП на фармрынке сообщают, что склад компании "уничтожен до основания". Он занимался обслуживанием центральных регионов страны.

"Сумма убытков в результате атаки приближены к 100 миллионам долларов", — говорится в сообщении.

Площадь склада "Оптима-Фарм" составляет 29 тысяч квадратных метров. Данные об этом содержатся на сайте подрядчика по электромонтажным услугам компании Volantis. Россияне уже второй раз атаковали фирму. Первый обстрел произошел 28 августа 2025 года.

Что известно об "Оптима-Фарм"

"Оптима-Фарм" работает на рынке страны уже 31 год. Это второй по размеру фармацевтический дистрибьютор в Украине после "БаДМ". Владельцем компании является Андрей Губский.

"Оптима-Фарм" занимается поставкой лекарств и медицинских товаров. Она имеет складские комплексы в Украине и сотрудничает со многими отечественными и иностранными производителями.

