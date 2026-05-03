Російський слід у фармацевтиці України: що виявило розслідування

Виробництво ліків в Україні. Фото: "Фармак"

Американська експертка з державної політики Керрі Толоско заявила, що Росія намагається впливати на український фармацевтичний ринок через афілійовані структури. Зокрема, один із найбільших російських дистриб’юторів — новосибірська група "Катрен" — розширила діяльність в Україні через дочірню компанію Venta LTD, яка постачає ліки в аптеки та медичні заклади.

Про це йдеться у випуску журналістських розслідувань "Наша Справа" журналістки Новини.LIVE Діани Лановець.

РФ намагається впливати на фармринок України

Директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агія Загребельська зазначила, що 7% були у дистрибʼютора Venta LTD, який має російське коріння. Власником є група "Катрен", яка повʼязана з ФСБ та має значну частку ринку в РФ. За її словами, її нібито через АРМУ передали працівникам Venta LTD.

"АРМА дуже давно вилучила і продала, там вже немає частки РФ РБ. І, наскільки мені відомо, Venta LTD ніби після того, як передали активи і забрали у тих бенефіціарів, якось намагається ожити і почати працювати, відновити якісь операції", — каже директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов.

Хоча Venta LTD офіційно заснована в Україні, судові документи та розслідування свідчать, що вона залишається каналом російського контролю, передаючи "данину" Москві.

Зазначимо, Едем Адаманов в ефірі День.LIVE повідомив, що в Україні деякі лікарські засоби можуть тимчасово зникати з аптек. Найпоширенішими проблемами є логістика, перебої у постачанні сировини або затримки на виробництві.

Крім того, Адаманов розповів, що в Україні немає запасів ліків. За його словами, наразі ринок орієнтований на швидкий обіг товару та тримісячні резерви. Це дозволяє мінімізувати втрати та ризики внаслідок російської агресії.