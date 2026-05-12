У Центрі кардіології та кардіохірургії спростували чутки про закриття

Лікарі Центру кардіології та кардіохірургії. Фото: facebook.com/cardio.org.ua

У Центрі кардіології та кардіохірургії заявили, що інформація про нібито закриття медзакладу у Києві не відповідає дійсності. Установу наразі реорганізовують, однак це не вплине на надання допомоги пацієнтам.

Про це йдеться в офіційній заяві медзакладу, передає Новини.LIVE.

Центр кардіології та кардіохірургії продовжує роботу

"Останнім часом у мережі поширюється недостовірна інформація про нібито "закриття" нашого закладу за рішенням Міністерства охорони здоров'я. Центр не закривається", — наголосили у заяві.

У лікарні пояснили, що зараз триває юридичний процес реорганізації, який має на меті консолідацію ресурсів для покращення медичної допомоги дітям.

"Це суто адміністративний етап, спрямований на консолідацію ресурсів задля покращення допомоги дітям. Він жодним чином не вплине ні на кількість, ні на якість надання кардіологічної допомоги", — зазначили в Центрі.

Також у медзакладі підкреслили, що всі фахівці продовжують працювати на своїх місцях.

"Усі наші кардіологи, кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи та інші спеціалісти нікуди не поділися — вони знаходяться на своїх робочих місцях", — повідомили в адміністрації.

Частина команди юридично працюватиме як кардіологічна служба НДСЛ "Охматдит". У Центрі зазначили, що це дозволить створити єдиний медичний кластер для надання повного циклу допомоги дітям із серцевими захворюваннями.

Водночас дитяча служба продовжить працювати і в самому Центрі, а підрозділ для дорослих пацієнтів функціонуватиме у звичному режимі.

"Ми просимо вас не довіряти неофіційним джерелам та не ставати частиною інформаційних атак", — додали у Центрі кардіології та кардіохірургії.

