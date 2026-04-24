У Центрі кардіології та кардіохірургії провели унікальну операцію: фото

Пацієнтка зі своєю донькою.

Лікарі центру кардіології та кардіохігургії Міністерства охорони здоров'я України провели унікальну операцію по відкритій заміні аорти. 76-річна пацієнтка вже перебуває вдома та добре почувається. Вона ходить, не має жодних скарг і продовжує реабілітацію.

Унікальна операція в Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України

"Аорта — це велика магістральна судина, яка розповсюджує кров із серця по всьому організму. В цієї пацієнтки була уражена аорта на всьому протязі: від аортального клапана до клубових артерій. Це було дуже непросте рішення, тому ще комплексна патологія, і наша задача була зробити так, щоб вона була здоровою", — розповів заступник директора з хігургічної роботи Сергій Варбанець.

Аорта.

За його словами, діаметр аневризми в цієї пацієнтки був майже 7 сантиметрів. Такий діаметр має шанси розриву упродовж року. Варбанець зазначив, що у 30% пацієнтів вся аорта може розірватися і лопнути. Що стосується пацієнтки, то у перспективі року або двох шансів повноцінно жити у неї не було.

Аневризма у пацієнтки.

Першою пацієнткою в Україні, яка перенесла таке важке хірургічне втручання стала 76-річна Віра Сандул. Лікарі поміняли їй аортальний клапан, висхідну аорту, дугу аорти, низхідну грудну аорту та черевну аорту.

"Самі перші враження і відчуття ті, що я сьогодні бачу сонце, небо і всіх вас. Це саме головне. На цю операцію наважилась не я, а мої діти", — поділилась жінка після проведення операції.

Пацієнтка Віра Сандул після операції. Фото: пресслужба

Водночас донька пацієнтки розповіла нам, що все почалося з болю в шлунку. Під час УЗД черевної порожнини виявилося, що в жінки аневризма аорти і потрібно терміново звернутися до кардіолога. Так і потрапили до центру кардіології та кардіохігургії МОЗ України.

Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Відділення центру.

"Приїхали до Сергія Валерійовича, він подивився, підтвердив думку всіх попередніх лікарів, також сказав, що це дуже складна історія та складна операція. Відновлення буде не таким легким, як би хотілося, але варіантів у нас не було. Ухвалили рішення йи в цю клініку, бо люди тут нам внушали довіру. Коли це ще була реанімація, трошки було страшно. До речі, хочу сказати, дуже добре, що в цій клініці рідних допускають до пацієнта в реанімацію, це дуже важливо. По-перше, пацієнт бачить рідних. По-друге, поскійніше нам всім", —сказала донька прооперованої Наталія Лупеха.

Наталія Лупеха тримає матір за руку.

Лікарі зробили надможливе. Аби провести таку операцію київський кардіохірург навіть пройшов стажування в унікальному центрі хірургії аорти в Японії.

"Цьому лікуванню передувало дуже багато підготовчого етапу. Це наше стажування в Японії, в центрі хірургії аорти, Kawasaki Aortic Center, який входить у трійку світових центрів лікування аорти. Це центр, який виконує понад 600 відкритих втручань тільки на аорті щорічно з неймовірними результатами. Саме там, саме завдяки знанням, отриманих у цьому центрі, в нас змогла народитися ця хірургія", — сказав лікар Варбанець.

Сергій Варбанець на навчанні в Японії.

Сергій Варбанець в Kawasaki Aortic Center.

Зараз пацієнтка Віра налаштована оптимістично, усі загрози для життя позаду, тож жінка відновлюється і запрошує святкувати своє 90-річчя. Лікарі сподіваються, що ця операція стане першим серйозним кроком до того, щоб така хірургія отримала розвиток у нашій країні і багато пацієнтів змогли б отримувати цей вид допомоги.

