Пацієнтів можуть не класти до лікарні: МОЗ готує нові критерії

В Україні завершується громадське обговорення резонансного проєкту наказу МОЗ "Про затвердження Стандарту "Рекомендовані критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної допомоги"". Документ уже викликав хвилю критики з боку медичних фахівців та профільних асоціацій, які вбачають у ньому пряму загрозу для безпеки пацієнтів. Зокрема, за цим документом зміняться правила та критерії за якими вирішуватимуть, чи треба людину класти в лікарню на лікування.

Про це заявила лікар-інфекціоніст, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України Ольга Голубовська, передає Новини.LIVE.

МОЗ пропонує ризиковані нові правила госпіталізації

Головна претензія медиків стосується самого статусу документа. Хоча в назві фігурує слово "рекомендовані", юридично "Стандарт" є обов'язковим до виконання нормативом.

Це заганяє сімейних лікарів у правовий і моральний глухий кут: вони мусять або порушувати стандарт, рятуючи пацієнта від ускладнень шляхом направлення до стаціонару, або діяти строго за законом, ризикуючи довести хворого до критичного стану.

Експерти наполягають, що критеріям слід надати виключно рекомендаційний характер, аби не обмежувати професійне рішення лікаря.

Нові правила вимагають наявності одразу трьох умов для стаціонарного лікування: відповідних показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування. На практиці це означає, що пацієнта, який ще не є стабільним, але вже не потребує складних маніпуляцій, доведеться буквально виписувати з лікарні під тиском адміністрації.

Фахівці наводять низку конкретних прикладів небезпеки такого підходу. До прикладу, ящот пацієнт із грипом мешкає в гуртожитку або в тісній квартирі з літніми родичами, за новими правилами його мають лікувати амбулаторно аж до появи дихальної недостатності. Це створює прямий ризик локальних спалахів інфекції.

Документ взагалі не прописує механізмів для самотніх пацієнтів похилого віку. Для них амбулаторне лікування при високій гарячці, коли людина фізично не здатна себе обслужити, стає смертельно небезпечним.

"Аналогічна ситуація з пневмоніями. Орієнтація виключно на легку стадію за шкалою CURB-65 не враховує того, як швидко бактеріальна деструкція легень може прогресувати. Вдома неможливо якісно моніторити сатурацію або вчасно помітити перехід у мікст-інфекцію", — зазначила лікарка.

Крім того, існує величезна загроза стрімкого погіршення стану. При гострих кишкових інфекціях або пневмоніях орієнтація лише на легкі стадії не враховує того, як швидко може розвинутися гіповолемічний шок або бактеріальна деструкція легень. Вдома практично неможливо якісно моніторити ці критичні зміни. Також винесення інфекцій сечовивідних шляхів суто на амбулаторний рівень без урахування супутніх захворювань загрожує швидким розвитком уросепсису.

"Наша країна знаходиться у стані повномасштабної війни. Кожного дня руйнується інфраструктура, люди на межі виживання, у постійному стресі. Ми на порозі спалахів (вони вже є) інфекційних хвороб, я вже не кажу про глобальні процеси, про які нам постійно нагадують, а ВООЗ прогнозує нову пандемію. Своєчасне виявлення будь-яких хвороб та надання медичної допомоги прогресуючим хворим рятує у переважної більшості випадків їм життя", — зауважила докторка медичних наук.

Профільні медичні асоціації вже спрямували до МОЗ України офіційні зауваження та пропозиції, наполягаючи на терміновому і серйозному доопрацюванні документа.

