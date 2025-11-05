Асоціація прифронтових міст і громад розробила систему захисту медзакладів

Зруйнована лікарня у Слов'янську. Фото: Суспільне Донбас

На тлі зростання кількості атак на прифронтові лікарні Асоціація прифронтових міст та громад закликала уряд посилити стійкість системи охорони здоров'я у зонах ризику. Організація пропонує впровадити нові формати захищених лікарень, модульних госпіталів та розширену підтримку медиків.

Про це йдеться у заяві Асоціації прифронтових міст і громад від 5 листопада.

У прифронтових громадах закликають посилити систему охорони здоров'я

Сфера охорони здоров'я у прифронтових регіонах залишається однією з найбільш вразливих та водночас найважливіших для забезпечення життєздатності громад під час війни. Ворог цілеспрямовано атакує медичну інфраструктуру.

"Ворог цілеспрямовано б'є по лікарнях та каретах швидкої допомоги. Лише за період 24.02.2022 — 09.01.2025 ВООЗ зафіксувала 2209 ударів по системі охорони здоров'я України. Загинули близько 205 людей, майже 700 — поранених", — повідомили у Асоціації.

За офіційними даними, 800 медичних закладів знищено або пошкоджено, 2481 об'єкт медичної інфраструктури атаковано, а 278 карет швидкої допомоги втрачено або пошкоджено.

Інформація щодо атаки РФ по системі охорони здоров'я. Фото: t.me/apmg_ua

У 2025 році темпи атак знову зросли — лише за перші три квартали зафіксовано 382 нові удари. Найсильніше страждають саме прифронтові регіони. Попри смертельні ризики, сотні лікарів та парамедиків щодня виконують свій обов'язок, рятуючи життя в умовах війни.

Щоб забезпечити їм стабільність та захист, Асоціація прифронтових міст та громад підготувала пропозиції щодо закріплення на державному рівні моделі стійкості прифронтової медицини. Зокрема, пропонується:

Створення захищених медзакладів нового типу — підземні операційні, реанімації та пологові з автономним живленням.

Запровадження модульних госпіталів у зруйнованих районах — компактних, автономних, із укриттями та сучасними системами зберігання медикаментів.

Системна підтримка медиків екстреної допомоги — забезпечення засобами захисту, стабільним радіозв’язком та державним страхуванням.

Утримання кадрів та соціальні гарантії — підвищені виплати, забезпечення житлом, психологічна підтримка та ротації.

Експерти Асоціації вже працюють над деталізацією цих ініціатив, після чого пакет пропозицій буде передано уряду.

