Головна Новини дня У прифронтових громадах розробили кроки по захисту медзакладів

У прифронтових громадах розробили кроки по захисту медзакладів

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:23
Оновлено: 20:23
Асоціація прифронтових міст і громад розробила систему захисту медзакладів
Зруйнована лікарня у Слов'янську. Фото: Суспільне Донбас

На тлі зростання кількості атак на прифронтові лікарні Асоціація прифронтових міст та громад закликала уряд посилити стійкість системи охорони здоров'я у зонах ризику. Організація пропонує впровадити нові формати захищених лікарень, модульних госпіталів та розширену підтримку медиків.

Про це йдеться у заяві Асоціації прифронтових міст і громад від 5 листопада.

Читайте також:

У прифронтових громадах закликають посилити систему охорони здоров'я

Сфера охорони здоров'я у прифронтових регіонах залишається однією з найбільш вразливих та водночас найважливіших для забезпечення життєздатності громад під час війни. Ворог цілеспрямовано атакує медичну інфраструктуру.

"Ворог цілеспрямовано б'є по лікарнях та каретах швидкої допомоги. Лише за період 24.02.2022 — 09.01.2025 ВООЗ зафіксувала 2209 ударів по системі охорони здоров'я України. Загинули близько 205 людей, майже 700 — поранених", — повідомили у Асоціації.

За офіційними даними, 800 медичних закладів знищено або пошкоджено, 2481 об'єкт медичної інфраструктури атаковано, а 278 карет швидкої допомоги втрачено або пошкоджено.

Асоціація прифронтових міст і громад закликає посилити захист медицини
Інформація щодо атаки РФ по системі охорони здоров'я. Фото: t.me/apmg_ua

У 2025 році темпи атак знову зросли — лише за перші три квартали зафіксовано 382 нові удари. Найсильніше страждають саме прифронтові регіони. Попри смертельні ризики, сотні лікарів та парамедиків щодня виконують свій обов'язок, рятуючи життя в умовах війни.

Щоб забезпечити їм стабільність та захист, Асоціація прифронтових міст та громад підготувала пропозиції щодо закріплення на державному рівні моделі стійкості прифронтової медицини. Зокрема, пропонується:

  • Створення захищених медзакладів нового типу — підземні операційні, реанімації та пологові з автономним живленням.
  • Запровадження модульних госпіталів у зруйнованих районах — компактних, автономних, із укриттями та сучасними системами зберігання медикаментів.
  • Системна підтримка медиків екстреної допомоги — забезпечення засобами захисту, стабільним радіозв’язком та державним страхуванням.
  • Утримання кадрів та соціальні гарантії — підвищені виплати, забезпечення житлом, психологічна підтримка та ротації.

Експерти Асоціації вже працюють над деталізацією цих ініціатив, після чого пакет пропозицій буде передано уряду.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про надання міжнародної підтримки для прифронтових регіонів.

А також міський голова Харкова Ігор Терехов закликав забезпечити у державному бюджеті фінансування потреб прифронтових міст.

медицина фінанси допомога війна в Україні підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
