Ассоциация прифронтовых городов и громад разработала систему защиты медучреждений

Разрушенная больница в Славянске. Фото: Общественное Донбасс

На фоне роста количества атак на прифронтовые больницы Ассоциация прифронтовых городов и общин призвала правительство усилить устойчивость системы здравоохранения в зонах риска. Организация предлагает внедрить новые форматы защищенных больниц, модульных госпиталей и расширенную поддержку медиков.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации прифронтовых городов и общин от 5 ноября.

В прифронтовых громадах призывают усилить систему здравоохранения

Сфера здравоохранения в прифронтовых регионах остается одной из наиболее уязвимых и одновременно важнейших для обеспечения жизнеспособности громад во время войны. Враг целенаправленно атакует медицинскую инфраструктуру.

"Враг целенаправленно бьет по больницам и каретам скорой помощи. Только за период 24.02.2022 - 09.01.2025 ВОЗ зафиксировала 2209 ударов по системе здравоохранения Украины. Погибли около 205 человек, почти 700 — раненых", — сообщили в Ассоциации.

По официальным данным, 800 медицинских учреждений уничтожено или повреждено, 2481 объект медицинской инфраструктуры атакован, а 278 карет скорой помощи потеряно или повреждено.

Информация об атаке РФ по системе здравоохранения. Фото: t.me/apmg_ua

В 2025 году темпы атак снова выросли — только за первые три квартала зафиксировано 382 новых удара. Сильнее всего страдают именно прифронтовые регионы. Несмотря на смертельные риски, сотни врачей и парамедиков ежедневно выполняют свой долг, спасая жизни в условиях войны.

Чтобы обеспечить им стабильность и защиту, Ассоциация прифронтовых городов и громад подготовила предложения по закреплению на государственном уровне модели устойчивости прифронтовой медицины. В частности, предлагается:

Создание защищенных медучреждений нового типа — подземные операционные, реанимации и родильные с автономным питанием.

Введение модульных госпиталей в разрушенных районах — компактных, автономных, с укрытиями и современными системами хранения медикаментов.

Системная поддержка медиков экстренной помощи — обеспечение средствами защиты, стабильной радиосвязью и государственным страхованием.

Содержание кадров и социальные гарантии — повышенные выплаты, обеспечение жильем, психологическая поддержка и ротации.

Эксперты Ассоциации уже работают над детализацией этих инициатив, после чего пакет предложений будет передан правительству.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о предоставлении международной поддержки для прифронтовых регионов.

А также городской голова Харькова Игорь Терехов призвал обеспечить в государственном бюджете финансирование потребностей прифронтовых городов.