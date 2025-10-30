Видео
Сибига раскрыл, сколько Сумщина получила международной помощи

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 19:12
обновлено: 19:41
Сибига заявил, что международная помощь Сумщине достигает 35 млн долларов
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о международной помощи для прифронтовых регионов. В частности, он раскрыл, сколько Сумщина уже получила помощи от международных партнеров.

Об этом Андрей Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Словении Таней Файон в четверг, 30 октября, информируют с места события Новини.LIVE.

Итак, по информации Сибиги, международная помощь Сумщине уже превысила 35 миллионов долларов. В то же время в этом году планируется увеличение международной поддержки.

Глава МИД отметил, что каждую среду украинские посольства по всему миру отчитываются о результатах привлечения помощи для прифронтовых регионов, и эти результаты — ощутимы.

"В прошлом году международная поддержка Сумщины составила почти 55 миллионов долларов, в этом году мы уже привлекли более 35 миллионов и работаем дальше", — сказал Сибига.

Кроме того, он поблагодарил дипломатические миссии за вклад и подчеркнул, что вопрос поддержки прифронтовых регионов поднимается во время всех международных визитов, в том числе и президентом Зеленским.

Сибига также отметил, что во время последнего визита в Норвегию, который он совершил вместе с первой леди Еленой Зеленской, удалось достичь новых договоренностей.

По словам министра, Норвегия передаст Сумщине мост, который уже демонтировали там и вскоре установят в Николаевской громаде. А также передаст медицинское оборудование на сумму 2 миллиона евро.

Напомним, что недавно Сибига объяснил, как Китай может повлиять на завершение полномасштабной войны.

Также Сибига анонсировал конференцию по спецтрибуналу для России.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
