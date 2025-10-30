Відео
Україна
Сибіга розкрив, скільки Сумщина отримала міжнародної допомоги

Сибіга розкрив, скільки Сумщина отримала міжнародної допомоги

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:12
Оновлено: 19:12
Сибіга заявив, що міжнародна допомога Сумщині сягає 35 млн доларів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про міжнародну допомогу для прифронтових регіонів. Зокрема, він розкрив, скільки Сумщина вже отримала допомоги від міжнародних партнерів.

Про це Андрій Сибіга повідомив під час спільної пресконференції із Міністеркою закордонних справ Словені Танею Файон у четвер, 30 жовтня, інформують з місця події Новини.LIVE.

Читайте також:

Сибіга про допомогу для прифронтових міст

Отже, за інформацією Сибіги, міжнародна допомога Сумщині вже перевищила 35 мільйонів доларів. Водночас цього року планується збільшення міжнародної підтримки.

Глава МЗС зазначив, що щосереди українські посольства по всьому світу звітують про результати залучення допомоги для прифронтових регіонів, і ці результати — відчутні.

"Минулого року міжнародна підтримка Сумщини склала майже 55 мільйонів доларів, цього року ми вже залучили понад 35 мільйонів і працюємо далі", — сказав Сибіга.

Крім того, він подякував дипломатичним місіям за внесок і наголосив, що питання підтримки прифронтових регіонів порушується під час усіх міжнародних візитів, зокрема і президентом Зеленським.

Сибіга також зазначив, що під час останнього візиту до Норвегії, який він здійснив разом із першою леді Оленою Зеленською, вдалося досягти нових домовленостей.

За словами міністра, Норвегія передасть Сумщині міст, який уже демонтували там і незабаром встановлять у Миколаївській громаді. А також передасть медичне обладнання на суму 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що нещодавно Сибіга пояснив, як Китай може вплинути на завершення повномасштабної війни.

Також Сибіга анонсував конференцію щодо спецтрибуналу для Росії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
