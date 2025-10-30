Сибіга прокоментував спроби Угорщини створити блок проти України

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ініціативу Угорщини щодо створення в межах Європейського Союзу так званого "антиукраїнського блоку" спільно з Чехією та Словаччиною.

Про це Сибіга заявив на брифінгу, передає Новини.LIVE.

За словами очільника МЗС, будь-яке об’єднання, спрямоване проти України, фактично означає проросійський і антиєвропейський альянс, який суперечить цінностям ЄС.

"Вважаю, що будь-який антиукраїнський альянс означає проросійський альянс. Це означає антиєвропейський альянс, і це альянс можливих країн проти самих себе. На сьогодні лише Угорщина виступає як країна, яка блокує з тих чи інших міркувань, зловживаючи своїм статусом, шлях України до членства в Європейському Союзі", — заявив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що нині лише Угорщина зловживає своїм правом вето і блокує рішення, важливі для України, тоді як із Словаччиною Київ досяг суттєвого прогресу. Українська сторона вдячна словацьким партнерам за підтримку — зокрема, у схваленні 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також у розвитку співпраці в енергетичній сфері та питаннях інфраструктури.

Крім того, міністр повідомив, що президент Володимир Зеленський нещодавно провів змістовну розмову з лідером політичної партії, яка перемогла на виборах у Чехії. Обговорювалися перспективи стратегічної взаємодії, майбутні візити та поглиблення співпраці.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив жорстку заяву про те, чому Україна не може, на його думку, стати членом ЄС.

Також Андрій Сибіга висловлювався про те, як Китай може повпливати на настання миру в Україні.