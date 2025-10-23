Орбан заявив, що Україна не може стати членом ЄС

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан "пояснив", чому Україна не може стати членом Європейського Союзу. За його словами, країна може бути лише партнером.

Про це Віктор Орбан сказав під час Маршу миру в Будапешті, присвяченому 70-й річниці угорського повстання, у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Орбан про Україну

"Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до ЄС і стала стратегічним партнером, але ми не хочемо і не будемо в одному альянсі з Україною. Вони не можуть бути членами нашого військового чи економічного союзу", — заявив Орбан.

Реклама

За його словами, Україна в ЄС "принесе війну, забере гроші та зруйнує економіку".

"Партнерство — так, членство — ні", — наголосив премʼєр, додавши, що цього бажає Угорщина.

Реклама

Орбан сказав, що наразі нібито лише його країна в Європі виступає за мир. За його словами, принести війну в Європу і вивести гроші в Україну — "це стара колоніальна логіка".

Він звинуватив Євросоюз у розв’язуванні війни в Європі та розділі Україні, яка, за його словами, більше не "суверенна та автономна". Премʼєр заявив, що бойові дії блокують зростання європейської та угорської економік.

Реклама

"Гроші європейських людей нескінченно течуть в Україну, а натомість ми отримуємо високі ціни на енергоносії, воєнну інфляцію, національні економіки, що балансують на межі краху, та замки на воротах колись всесвітньо відомих європейських заводів. Поки триває війна, в Європі не буде економічного розвитку", — додав Орбан.

Нагадаємо, міністри в Європі розглянуть можливість позбавлення права голосу Угорщини в Раді ЄС.

Реклама

Крім того, нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто здійснив візит до Москви. В Єврокомісії різко відреагували.