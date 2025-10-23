Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан "объяснил", почему Украина не может быть членом ЕС

Орбан "объяснил", почему Украина не может быть членом ЕС

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 22:33
обновлено: 22:46
Орбан заявил, что Украина не может стать членом ЕС
Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "объяснил", почему Украина не может стать членом Европейского Союза. По его словам, страна может быть только партнером.

Об этом Виктор Орбан сказал во время Марша мира в Будапеште, посвященного 70-й годовщине венгерского восстания, в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Орбан об Украине

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС и стала стратегическим партнером, но мы не хотим и не будем в одном альянсе с Украиной. Они не могут быть членами нашего военного или экономического союза", — заявил Орбан.

По его словам, Украина в ЕС "принесет войну, заберет деньги и разрушит экономику".

"Партнерство — да, членство — нет", — подчеркнул премьер, добавив, что этого желает Венгрия.

Орбан сказал, что сейчас якобы только его страна в Европе выступает за мир. По его словам, принести войну в Европу и вывести деньги в Украину — "это старая колониальная логика".

Он обвинил Евросоюз в развязывании войны в Европе и разделе Украины, которая, по его словам, больше не "суверенная и автономная". Премьер заявил, что боевые действия блокируют рост европейской и венгерской экономик.

"Деньги европейских людей бесконечно текут в Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, национальные экономики, балансирующие на грани краха, и замки на воротах некогда всемирно известных европейских заводов. Пока идет война, в Европе не будет экономического развития", — добавил Орбан.

Напомним, министры в Европе рассмотрят возможность лишения права голоса Венгрии в Совете ЕС.

Кроме того, недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто совершил визит в Москву. В Еврокомиссии резко отреагировали.

Европейский союз война Венгрия Украина Виктор Орбан
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации