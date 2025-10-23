Орбан заявил, что Украина не может стать членом ЕС

Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "объяснил", почему Украина не может стать членом Европейского Союза. По его словам, страна может быть только партнером.

Об этом Виктор Орбан сказал во время Марша мира в Будапеште, посвященного 70-й годовщине венгерского восстания, в четверг, 23 октября.

Что сказал Орбан об Украине

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС и стала стратегическим партнером, но мы не хотим и не будем в одном альянсе с Украиной. Они не могут быть членами нашего военного или экономического союза", — заявил Орбан.

По его словам, Украина в ЕС "принесет войну, заберет деньги и разрушит экономику".

"Партнерство — да, членство — нет", — подчеркнул премьер, добавив, что этого желает Венгрия.

Орбан сказал, что сейчас якобы только его страна в Европе выступает за мир. По его словам, принести войну в Европу и вывести деньги в Украину — "это старая колониальная логика".

Он обвинил Евросоюз в развязывании войны в Европе и разделе Украины, которая, по его словам, больше не "суверенная и автономная". Премьер заявил, что боевые действия блокируют рост европейской и венгерской экономик.

"Деньги европейских людей бесконечно текут в Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, национальные экономики, балансирующие на грани краха, и замки на воротах некогда всемирно известных европейских заводов. Пока идет война, в Европе не будет экономического развития", — добавил Орбан.

Напомним, министры в Европе рассмотрят возможность лишения права голоса Венгрии в Совете ЕС.

Кроме того, недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто совершил визит в Москву. В Еврокомиссии резко отреагировали.