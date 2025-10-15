Видео
Україна
Сийярто ездил в Москву — Еврокомиссия раскритиковала визит

Сийярто ездил в Москву — Еврокомиссия раскритиковала визит

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:49
Визит Сийярто в Москву — в ЕС недовольны
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Еврокомиссия недовольна визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву. Там считают, что он дает неправильные сигналы со стороны члена ЕС российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга 15 октября.

Читайте также:

Реакция Еврокомиссии на визит Сийярто в Москву

Гиппер сказала, что любые двусторонние контакты государств-членов ЕС должны уважать позицию и политику Евросоюза. Особенно это касается России, когда ЕС свел с ней отношения до минимума.

"Конечно, пребывание в Москве сейчас — это не лучший сигнал для Путина, потому что время и контекст имеют значение. ЕС постоянно работает над антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины", — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало

Отметим, Петер Сийярто посетил форум "Российская энергетическая неделя" в Москве. Там он заявил, что Венгрия якобы пострадает, если ее отключат от российских энергоносителей.

"Нас никогда не подводила Россия. Поставки всегда поступали... Контракты всегда соблюдались. И мой вопрос лишь в том, почему мы должны разорвать эти отношения", — сказал Сийярто.

В то же время Reuters обратило внимание, что заявление венгерского министра в Москве прозвучало в то время, как проходило заседание министров обороны НАТО в Брюсселе. Издание пишет, что присутствие Сийярто в Москве подчеркнуло разногласия Венгрии с другими членами Альянса в отношении России.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что только Венгрия остается единственной страной, которая сопротивляется вступлению Украины в ЕС.

В то же время Дональд Трамп назвал Орбана "фантастическим лидером". Он заверил его в полной поддержке.

Еврокомиссия Венгрия война в Украине Петер Сиярто Россия визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
