Трамп выразил поддержку Орбану накануне выборов в Венгрии

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "фантастическим лидером" и заверил в полной поддержке. Американский президент вспомнил, что уже поддерживал Орбана на прошлых выборах, когда тот одержал победу с перевесом в 28 пунктов, и выразил уверенность в его будущем успехе.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления, сообщает Fidesz.

"Вы фантастические, понятно? Знаю, многие не согласны, но важно лишь то, что я думаю. Вы фантастические. Он замечательный лидер. Я поддержал его на прошлых выборах, он выиграл с преимуществом 28 пунктов. Так что на этот раз вы справитесь еще лучше. Если будут еще выборы, вы прекрасно выступите, мы ценим и поддерживаем вас на 100%", — сказал Дональд Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 2026 год. Правящая партия "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан, может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны новой проевропейской и проукраинской политической силы — партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.

Напомним, Виктор Орбан делает все, чтобы сделать невозможным вступление Украины в ЕС.

Кроме того, венгерский премьер делает резкие заявления в сторону Украины. Недавно он обвинил Украину в шпионаже.