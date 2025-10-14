Відео
Головна Новини дня Трамп назвав Орбана "фантастичним" і дав йому обіцянку

Трамп назвав Орбана "фантастичним" і дав йому обіцянку

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 08:48
Трамп висловив підтримку Орбану напередодні виборів в Угорщині
Дональд Трамп тисне руку Віктору Орбану. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним лідером" і запевнив у повній підтримці. Американський президент згадав, що вже підтримував Орбана на минулих виборах, коли той здобув перемогу з перевагою у 28 пунктів, і висловив упевненість у його майбутньому успіху.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу, повідомляє Fidesz.

Читайте також:

Трамп розхвалив Орбана та пообіцяв повну підтримку на виборах

"Ви фантастичні, зрозуміло? Знаю, багато не згодні, але важливо лише те, що я думаю. Ви фантастичні. Він чудовий лідер. Я підтримав його на минулих виборах, він виграв з перевагою 28 пунктів. Тож цього разу ви впораєтесь ще краще. Якщо будуть ще вибори, ви чудово виступите, ми цінуємо і підтримуємо вас на 100%", — сказав Дональд Трамп.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 2026 рік. Правляча партія "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, може зіткнутися з серйозною конкуренцією з боку нової проєвропейської та проукраїнської політичної сили — партії "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.

Нагадаємо, Віктор Орбан робить усе, щоб унеможливити вступ України до ЄС.

Окрім того, угорський прем'єр робить різкі заяви в бік України. Нещодавно він звинуватив Україну у шпигунстві.

США вибори Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
