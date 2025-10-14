Трамп висловив підтримку Орбану напередодні виборів в Угорщині

Дональд Трамп тисне руку Віктору Орбану. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним лідером" і запевнив у повній підтримці. Американський президент згадав, що вже підтримував Орбана на минулих виборах, коли той здобув перемогу з перевагою у 28 пунктів, і висловив упевненість у його майбутньому успіху.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу, повідомляє Fidesz.

Трамп розхвалив Орбана та пообіцяв повну підтримку на виборах

"Ви фантастичні, зрозуміло? Знаю, багато не згодні, але важливо лише те, що я думаю. Ви фантастичні. Він чудовий лідер. Я підтримав його на минулих виборах, він виграв з перевагою 28 пунктів. Тож цього разу ви впораєтесь ще краще. Якщо будуть ще вибори, ви чудово виступите, ми цінуємо і підтримуємо вас на 100%", — сказав Дональд Трамп.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 2026 рік. Правляча партія "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, може зіткнутися з серйозною конкуренцією з боку нової проєвропейської та проукраїнської політичної сили — партії "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.

Нагадаємо, Віктор Орбан робить усе, щоб унеможливити вступ України до ЄС.

Окрім того, угорський прем'єр робить різкі заяви в бік України. Нещодавно він звинуватив Україну у шпигунстві.