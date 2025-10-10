Відео
Головна Новини дня Орбан звинуватив українську розвідку у шпигунстві за Угорщиною

Орбан звинуватив українську розвідку у шпигунстві за Угорщиною

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:36
Орбан різко висловився про українську розвідку
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову антиукраїнську заяву. Цього разу він звинуватив українську розвідку у шпигунстві.

Відповідний допис Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці у соцмережі X у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Орбан накинувся зі звинуваченнями на українську розвідку

Отже, Віктор Орбан звинуватив українську розвідку у тому, що вона нібито "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Угорський посадовець сказав, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську, за його словами, партію "Тиса".

"Вони проникли в суспільне життя і політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм здобути владу тут. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі", тепер ми мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!", — сказав Орбан.

Орбан
Скриншот заяви Орбана/X

Зауважимо, що ймовірно, заява Орбана стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса". У публікації йшлося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.

Водночас  пресслужба партії "Тиса" повідомляла, що застосунок розробили угорські фахівці. Згодом партія також заявила, що хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.

Нагадаємо, що нещодавно Орбан звинуватив Зеленського у тому, що він нібито вдається до "тактики морального шантажу".

Раніше Орбан заявляв про те, що нібито Росія вже перемогла у повномасштабній війні проти України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
