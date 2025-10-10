Видео
Орбан обвинил украинскую разведку в шпионаже за Венгрией

Орбан обвинил украинскую разведку в шпионаже за Венгрией

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 17:36
Орбан резко высказался об украинской разведке
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное антиукраинское заявление. На этот раз он обвинил украинскую разведку в шпионаже.

Соответствующее сообщение Виктор Орбан опубликовал на своей странице в соцсети X в пятницу, 10 октября.

Читайте также:

Орбан набросился с обвинениями на украинскую разведку

Итак, Виктор Орбан обвинил украинскую разведку в том, что она якобы "проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Венгерский чиновник сказал, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, по его словам, партию "Тиса".

"Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить власть здесь. Когда-то мы говорили: "Русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" — сказал Орбан.

Орбан
Скриншот заявления Орбана/X

Заметим, что, вероятно, заявление Орбана касалось сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии "Тиса". В публикации говорилось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.

В то же время пресс-служба партии "Тиса" сообщала, что приложение разработали венгерские специалисты. Впоследствии партия также заявила, что хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источника происхождения этих данных.

Напомним, что недавно Орбан обвинил Зеленского в том, что он якобы прибегает к "тактике морального шантажа".

Ранее Орбан заявлял о том, что якобы Россия уже победила в полномасштабной войне против Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
