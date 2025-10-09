Министр Венгрии резко раскритиковал заявление Дональда Туска

Петер Сиярто. Фото: Telegrafi

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в X очередное провокационное заявление, в котором резко отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Его комментарий вызвал волну обсуждений в дипломатических кругах, ведь коснулся темы взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в X.

Сийярто раскритиковал Туска за заявление о "Северном потоке"

Петер Сийярто заявил, что был шокирован комментариями польского премьера Дональда Туска, который отверг возможность выдачи украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах. Он подчеркнул, что такая позиция якобы оправдывает акты диверсии и создает опасный прецедент в Европе. Венгерский министр использовал эту тему, чтобы обвинить польского коллегу в двойных стандартах.

Сообщение Сиярто в X. Фото: скриншот

"Согласно Дональду Туску, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно было бы взорвать и все равно считать простительным или даже похвальным. Одно ясно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", — написал Сийярто.

Реакция Сийярто стала ответом на заявление Дональда Туска, который накануне заявил, что Польша не будет передавать подозреваемого другому государству. Туск подчеркнул, что это решение принято в интересах Польши и полностью соответствует позиции правительства.

Напомним, что в Польше продлили срок содержания под стражей украинского водолаза, которого Германия разыскивает по делу о взрывах на газопроводе "Северный поток".

Ранее мы также информировали, что польский суд арестовал украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северном потоке-2", и принял решение о его содержании под стражей.