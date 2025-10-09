Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сийярто обвинил Дональда Туска в "защите террористов"

Сийярто обвинил Дональда Туска в "защите террористов"

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 08:20
Министр Венгрии резко раскритиковал заявление Дональда Туска
Петер Сиярто. Фото: Telegrafi

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в X очередное провокационное заявление, в котором резко отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Его комментарий вызвал волну обсуждений в дипломатических кругах, ведь коснулся темы взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в X.

Реклама
Читайте также:

Сийярто раскритиковал Туска за заявление о "Северном потоке"

Петер Сийярто заявил, что был шокирован комментариями польского премьера Дональда Туска, который отверг возможность выдачи украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах. Он подчеркнул, что такая позиция якобы оправдывает акты диверсии и создает опасный прецедент в Европе. Венгерский министр использовал эту тему, чтобы обвинить польского коллегу в двойных стандартах.

Сийярто обвинил Дональда Туска в "защите террористов" - фото 1
Сообщение Сиярто в X. Фото: скриншот   

"Согласно Дональду Туску, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, ведь заставляет задуматься, что еще можно было бы взорвать и все равно считать простительным или даже похвальным. Одно ясно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", — написал Сийярто.

Реакция Сийярто стала ответом на заявление Дональда Туска, который накануне заявил, что Польша не будет передавать подозреваемого другому государству. Туск подчеркнул, что это решение принято в интересах Польши и полностью соответствует позиции правительства.

Напомним, что в Польше продлили срок содержания под стражей украинского водолаза, которого Германия разыскивает по делу о взрывах на газопроводе "Северный поток".

Ранее мы также информировали, что польский суд арестовал украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северном потоке-2", и принял решение о его содержании под стражей.

Северный поток – 2 Венгрия газопровод Петер Сиярто Дональд Туск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации