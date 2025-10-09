Відео
Україна
Сіярто звинуватив Дональда Туска у "захисті терористів"

Сіярто звинуватив Дональда Туска у "захисті терористів"

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 08:20
Міністр Угорщини різко розкритикував заяву Дональда Туска
Петер Сіярто. Фото: Telegrafi

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто опублікував у X чергову провокативну заяву, в якій різко відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Його коментар викликав хвилю обговорень у дипломатичних колах, адже торкнувся теми вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в X.



Сіярто розкритикував Туска за заяву про "Північний потік"

Петер Сіярто заявив, що був шокований коментарями польського прем’єра Дональда Туска, який відкинув можливість видачі українця, підозрюваного у причетності до вибухів на газопроводах. Він підкреслив, що така позиція нібито виправдовує акти диверсії та створює небезпечний прецедент у Європі. Угорський міністр використав цю тему, щоб звинуватити польського колегу у подвійних стандартах.

Сіярто звинуватив Дональда Туска у "захисті терористів" - фото 1
Допис Сіярто у X. Фото: скриншот     

"Згідно з Дональдом Туском, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, адже змушує задуматися, що ще можна було б підірвати і все одно вважати пробачним або навіть похвальним. Одне зрозуміло: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів", — написав Сіярто.

Реакція Сіярто стала відповіддю на заяву Дональда Туска, який напередодні заявив, що Польща не передаватиме підозрюваного іншій державі. Туск наголосив, що це рішення ухвалене в інтересах Польщі та повністю відповідає позиції уряду. 

Нагадаємо, що у Польщі продовжили термін утримання під вартою українського водолаза, якого Німеччина розшукує у справі про вибухи на газопроводі "Північний потік".

Раніше ми також інформували, що польський суд заарештував українця, підозрюваного у причетності до диверсії на "Північному потоці-2", та ухвалив рішення про його тримання під вартою.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
