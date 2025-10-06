Суд у Варшаві продовжив арешт українцю, підозрюваному в підриві «Північних потоків»

Справа підриву "Північних потоків" — що вирішив суд щодо українця
У Польщі продовжили термін утримання під вартою українського водолаза, якого розшукує Німеччина у справі про вибухи на газопроводі "Північний потік". Суд у Варшаві ухвалив рішення, що Володимир З. залишатиметься під вартою ще 40 днів, поки вирішується питання про його можливу екстрадицію до Німеччини.
Про це пише видання Reuters.
Справа підриву "Північних потоків"
Володимира затримали під Варшавою минулого вівторка, і спершу суд постановив тримати його під вартою сім днів. Проте у понеділок адвокат чоловіка Тимотеуш Папроцький повідомив журналістам, що клопотання прокурора про 100-денне утримання відхилили, залишивши 40 днів. Він також підкреслив, що його клієнт не визнає себе винним і стверджує, що не скоював злочину.
У Німеччині водолаза підозрюють у змові з метою здійснення вибухового нападу та "антиконституційному саботажу".
За даними прокуратури, він входив до групи людей, які нібито орендували вітрильну яхту і заклали вибухівку на газопроводах з Росії до Німеччини поблизу датського острова Борнхольм у вересні 2022 року.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Польщі заарештували українця, підозрюваного у причетності до диверсії на газопроводі "Північний потік-2".
А у серпні в Італії відбулося попереднє засідання у справі українця, якого німецька прокуратура підозрює в координації диверсії на "Північному потоці-2".
