Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Справа підриву "Північних потоків" — що вирішив суд щодо українця

Справа підриву "Північних потоків" — що вирішив суд щодо українця

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:54
Суд у Варшаві продовжив арешт українцю, підозрюваному в підриві «Північних потоків»
Українця затримано по справі "Північних потоків". Фото: Reuters

У Польщі продовжили термін утримання під вартою українського водолаза, якого розшукує Німеччина у справі про вибухи на газопроводі "Північний потік". Суд у Варшаві ухвалив рішення, що Володимир З. залишатиметься під вартою ще 40 днів, поки вирішується питання про його можливу екстрадицію до Німеччини.

Про це пише видання Reuters.

Реклама
Читайте також:

Справа підриву "Північних потоків"

Володимира затримали під Варшавою минулого вівторка, і спершу суд постановив тримати його під вартою сім днів. Проте у понеділок адвокат чоловіка Тимотеуш Папроцький повідомив журналістам, що клопотання прокурора про 100-денне утримання відхилили, залишивши 40 днів. Він також підкреслив, що його клієнт не визнає себе винним і стверджує, що не скоював злочину.

У Німеччині водолаза підозрюють у змові з метою здійснення вибухового нападу та "антиконституційному саботажу".

За даними прокуратури, він входив до групи людей, які нібито орендували вітрильну яхту і заклали вибухівку на газопроводах з Росії до Німеччини поблизу датського острова Борнхольм у вересні 2022 року.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Польщі заарештували українця, підозрюваного у причетності до диверсії на газопроводі "Північний потік-2". 

А у серпні в Італії відбулося попереднє засідання у справі українця, якого німецька прокуратура підозрює в координації диверсії на "Північному потоці-2".

Північний потік – 2 Польща Німеччина суд українці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації