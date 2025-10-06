Суд у Варшаві продовжив арешт українцю, підозрюваному в підриві «Північних потоків»

Українця затримано по справі "Північних потоків". Фото: Reuters

У Польщі продовжили термін утримання під вартою українського водолаза, якого розшукує Німеччина у справі про вибухи на газопроводі "Північний потік". Суд у Варшаві ухвалив рішення, що Володимир З. залишатиметься під вартою ще 40 днів, поки вирішується питання про його можливу екстрадицію до Німеччини.

Про це пише видання Reuters.

Реклама

Читайте також:

Справа підриву "Північних потоків"

Володимира затримали під Варшавою минулого вівторка, і спершу суд постановив тримати його під вартою сім днів. Проте у понеділок адвокат чоловіка Тимотеуш Папроцький повідомив журналістам, що клопотання прокурора про 100-денне утримання відхилили, залишивши 40 днів. Він також підкреслив, що його клієнт не визнає себе винним і стверджує, що не скоював злочину.

У Німеччині водолаза підозрюють у змові з метою здійснення вибухового нападу та "антиконституційному саботажу".

За даними прокуратури, він входив до групи людей, які нібито орендували вітрильну яхту і заклали вибухівку на газопроводах з Росії до Німеччини поблизу датського острова Борнхольм у вересні 2022 року.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Польщі заарештували українця, підозрюваного у причетності до диверсії на газопроводі "Північний потік-2".

А у серпні в Італії відбулося попереднє засідання у справі українця, якого німецька прокуратура підозрює в координації диверсії на "Північному потоці-2".