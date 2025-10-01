Відео
Суд у Варшаві заарештував українця у справі про "Північний потік"

Суд у Варшаві заарештував українця у справі про "Північний потік"

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 17:24
Суд у Варшаві заарештував українця у справі "Північного потоку"
Арештований українець. Фото: Getty Images.

У Польщі заарештували українця, підозрюваного у причетності до диверсії на газопроводі "Північний потік-2". Суд ухвалив рішення про його тримання під вартою до розгляду справи про можливу екстрадицію до Німеччини.

Про це повідомило Польське радіо у середу, 1 жовтня.

Читайте також:

Арешт у Варшаві

Український дайвер Володимир Журавльов був затриманий у польському місті Прушкув за ордером, який видала німецька прокуратура. Окружна прокуратура Варшави звернулася до місцевого суду з клопотанням взяти Володимира під варту на сім днів, аби розпочати процедуру його екстрадиції до Німеччини. Його підозрюють у пошкодженні газопроводу "Північний потік" восени 2022 року. Суд постановив, що він залишатиметься під вартою, доки триває процедура розгляду справи.

"Після отримання документації будуть вжиті подальші дії, зокрема прокуратура підготує запит на екстрадицію цього чоловіка німецькій стороні відповідно до Європейського арбітражного розпорядження", — повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві, прокурор Пйотр Антоні Скіба.

Чоловіка розшукують за Європейським ордером на арешт, виданим Федеральним судом у Карлсруе, де його підозрюють у конституційному саботажі, пошкодженні майна та руйнуванні газопроводу "Північний потік-2".

У середу Окружний суд Варшави розглянув справу і погодився з доводами прокуратури, ухваливши рішення про арешт. Подальше рішення щодо екстрадиції до Німеччини буде ухвалене після вивчення всієї документації, і на це суд має до 100 днів. 

Нагадаємо, що у серпні в Італії відбулося попереднє засідання у справі українця, якого німецька прокуратура підозрює в координації диверсії на "Північному потоці-2".

Раніше ми також інформували, що італійський суд дозволив екстрадувати до Німеччини громадянина України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
