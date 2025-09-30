Відео
Підрив "Північного потоку" — у Польщі затримали українця

Підрив "Північного потоку" — у Польщі затримали українця

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:15
Диверсія на Північному потоці — у Польщі заарештували підозрюваного українця
Будівництво "Північного потоку". Фото: росЗМІ

У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у причетності до підводних вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" 2022 року. Після затримання його передали до окружної прокуратури у Варшаві.

Про це повідомляє RMF FM.

Читайте також:

Заарештували українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Як стало відомо, чоловік на ім'я Володимир З. був затриманий поліцейськими в місті Прушків у центральній частині Польщі. Наразі затриманий перебуває під арештом на підставі європейського ордера, виданого німецькою владою.

Адвокат затриманого, Тимотеуш Папроцький, заявив, що захист оскаржуватиме передачу Володимира З. до Німеччини, стверджуючи, що виконання європейського ордера є неприпустимим через війну Росії в Україні.

Цей арешт є другим випадком затримання громадянина України у зв'язку з вибухами на "Північному потоці" — минулого місяця подібний арешт було здійснено в Італії.

Вибухи на "Північному потоці" та "Північному потоці-2"

Вибухи сталися 26 вересня 2022 року, у результаті чого обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень — з чотирьох ниток були зруйновані три. "Північні потоки" будувалися для постачання російського газу до Західної Європи і відновленню магістраль не підлягає. Розслідування, проведене Швецією, Данією та Німеччиною, підтвердило факт підриву, проте винних досі встановлюють.

Росія участі у розслідуванні не брала та звинувачує США й їхніх союзників у причетності. Своєю чергою, західні ЗМІ висвітлювали версії про участь людей, пов'язаних з українськими спецслужбами, проте Київ заперечує будь-яку організацію диверсії.

У німецькій прокуратурі наголошують, що вибухи стали серйозною атакою на енергетичну інфраструктуру країни, незалежно від політичних мотивів виконавців.

Цього року газопроводи "Північний потік" потрапили під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним інструментом тиску Москви на Європу.

Нагадаємо, що суд Італії дозволив екстрадувати до Німеччини українця, якого також підозрюють у диверсії на "Північному потоці".

Раніше під час допиту затриманий заявив про свою непричетність до підриву.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
